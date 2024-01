Quita 4T a Salinas su campo de golf

Tomada de X / El empresario fue acusado de regar con agua extraída de pozos sin permiso

Ciudad de México.- El empresario y dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, se quedará sin su campo de golf en Huatulco, Oaxaca, luego de que el Gobierno federal decidió no renovarle la concesión.

Esto ocurre en medio de reiteradas acusaciones de autoridades y cámaras empresariales locales contra la concesionaria porque regaba el campo con agua limpia extraída de pozos ilegales, en lugar de utilizar agua tratada.

Producciones Especializadas, filial de TV Azteca y responsable de la explotación comercial del campo de golf Tangolunda, extraía sin permiso alguno 350 mil litros de agua diariamente de los pozos para regar el césped de las más de 70 hectáreas del campo de 18 hoyos.

La concesión tuvo una vigencia de 10 años a partir de agosto de 2012 y ahora una prórroga ya no es factible luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidiera traspasar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) 16 mil hectáreas de la zona que antes administraba el Fonatur, para asegurar su conservación.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, dijo que el empresario Ricardo Salinas tiene la alternativa de comprar el campo de golf o entregarlo para que se convierta en un Área Natural Protegida.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Medio Ambiente que busquen la posibilidad de que el señor Ricardo Salinas Pliego pueda comprar este campo de golf, que se está manteniendo con recursos públicos, pero del cual se está beneficiando un particular, un privado”, advirtió el gobernador en una conferencia de prensa celebrada el pasado lunes.

“Entonces, para no tener ningún conflicto, se le solicitó al señor Ricardo que adquiriera este campo y se encargue de todo su mantenimiento y los recursos que requiere. No ha habido respuesta y el presidente ha dicho que espera la respuesta y si no lo declarará también Área Natural Protegida”, abundó.

Netzahualcóyotl Salvatierra, titular de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones de Oaxaca (Sinfra), explicó que aunque el campo de golf se declare Área Natural Protegida, podría seguir funcionando como tal, sólo que con restricciones y reglas.

“Porque indebidamente el señor Ricardo Salinas hoy extrae el agua de los pozos en el campo de golf y eso no es una medida sustentable, lo que se pretendería es que se ocupen las aguas que se tratan en las plantas de aguas residuales, entonces sí eventualmente puede seguir funcionando y como Área Protegida.

Eso significa que no se podrá vender, que no se podrá edificar y que tiene que hacerse un plan de manejo junto con las dos áreas colindantes de Áreas Protegidas”, explicó Salvatierra en la conferencia.