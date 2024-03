Quita TEPJF sanción a Samuel García

Archivo / Agencia Reforma / Por 3 votos a favor y 2 en contra, el TEPJF revocó la sanción impuesta al Gobernador Samuel García por actos anticipados de campaña

Ciudad de México.- Por tres votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la sanción que le impuso su Sala Especializada al gobernador Samuel García por actos anticipados de precampaña y campaña.

El mandatario se había convertido en el primer aspirante presidencial al que se le acredita esa falta.

El 15 de febrero, la Sala Especializada determinó que el mandatario estatal sí uso indebidamente recursos públicos para promover su aspiración, por lo que lo multó con 10 mil 374 pesos.

Aseguró que en diversas publicaciones en sus redes sociales y entrevistas se advertía que la "exaltación de acciones de gobierno" se difundieron con fines propagandísticos, con la finalidad de conseguir la adhesión o aceptación de la ciudadanía respecto de la administración pública que encabeza y con ello promover su aspiración presidencial.

"También se declara que el citado gobernador cometió actos anticipados de campaña porque las publicaciones realizadas en redes sociales, se dirigieron a la ciudadanía en general y no estrictamente a militantes o afiliados del partido político en el que pretendía participar como precandidato a la Presidencia de la República, y a través de las cuales solicitó, de manera implícita, el apoyo del electorado", resolvieron los magistrados regionales.

Además de que a Movimiento Ciudadano se le imponía una multa por 20 mil 748 pesos, por no tener "deber de cuidado".

La magistrada Janine Otálora proponía confirmar la sanción, sin embargo, sus compañeros Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes aplicaron su mayoría para revertir el castigo.

Fuentes aseguró que sus homólogos regionales no analizaron el contexto, pues García únicamente se limitó a hacer públicas sus aspiraciones en la contienda electoral, y eso no constituía una trasgresión a las normas electorales.

"No efectuó un llamamiento al voto a favor o en contra de una o alguna precandidatura, candidatura u opción política, tampoco se presentó una plataforma electoral ni modalidad de equivalentes funcionales, y el hecho de que expresara sus aspiraciones políticas es razonable ya que hablar de temas generales y exponer su deseo de competir por la Presidencia, permite a la sociedad conocer a un aspirante a ese cargo", argumentó.

En contraste, Otálora le respondió que la Sala Especializada actualizó equivalentes funcionales de una solicitud o llamamiento al voto para determinar que sí violó la norma.

Por ejemplo, expuso, el mandatario usó frases como: "México debe darse la oportunidad de ser gobernado por un regio", "Yo lo que te pido es que me vuelva a dar tu confianza, que apuestes por lo nuevo, por los jóvenes, que nos des tu apoyo" y "Les pido esa misma confianza para ahora llevarlo a nivel país".

"Estas son algunas de las declaraciones que revisa la Sala Regional en su sentencia, por lo que sanciona a Samuel García y dichos que no son controvertidos de manera eficiente por parte del actor. Por ello, estimo que no estamos en un supuesto en el que sea necesario ponderar la libertad de expresión de los denunciados", defendió; sin embargo, su propuesta no fue avalada.