¡Quítalo, no nos vayan a cepillar!: AMLO

Foto: Alfredo Moreno / En primera instancia el número de la periodista fue exhibido en la pantalla y segundos después el Presidente pidió quitarlo. Foto: Alfredo Moreno

El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a exhibir en la mañanera el número de la periodista del New York Times por el cual YouTube le había bajado el video de su conferencia del pasado jueves y segundos después pidió que lo quitaran.

"Ah... ¿Pero si me vas a poner el ultimátum?, porque lo pone dos veces. El inicio (del cuestionario del NYT) no lo pongas, yo creo que no lo pones porque como te dice estimado Jesús je, je, je... Ah, para amiguitas para qué quieres adversarios.

"No, no, no, quita lo de arriba... el teléfono también, no nos vayan a cepillar. Ah, ya lo quitaste", reaccionó López Obrador al ver que en la primera proyección de la carta en la pantalla sí apareció el teléfono de la periodista.

Posteriormente, Jesús Ramírez Cuevas -Vocero de la Presidencia- mostró una nueva versión del documento en la pantalla donde el número de la periodista aparecía incompleto y con puras letras "x" (55 XXXX xxx).

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal descartó que él fuera el primero en dar a conocer el teléfono de la periodista del New York Times, pues afirmó que este es público.

"Primero, nada más que eso no lo tomaron en cuenta, la periodista, compañera periodista, está haciendo un trabajo público, periodismo, es una actividad pública como la política y todos tenemos que actuar con transparencia. La regla de oro de la democracia es la transparencia o una de las reglas de oro es la transparencia.

"Entonces, ella sabía que le estaba pidiendo información al coordinador de Comunicación Social de la Presidencia. (La respuesta) se le mandó a su correo institucional -bueno- su teléfono también es institucional, es público, de eso luego nos enteramos, porque ya ven cuánta gente está pendiente y ayudando en el proceso de transformación", comentó.

Con una Estatua de la Libertad en fondo blanco, AMLO cuestionó ayer a YouTube por editar el video de la conferencia en la que difundió el teléfono de una periodista de The New York Times.

"Por censura, YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa, pues, según ellos, 'infringe las normas de la comunidad'. Es una actitud prepotente y autoritaria. Están en plena decadencia. La Estatua de la Libertad se ha convertido en un símbolo vacío", reprochó en redes sociales.

López Obrador consideró que el New York Times actuó de mala fe y que enfrentará las calumnias con aplomo.

"Pero, es que hay una frase, es que el New York Times hace su reportaje, no saca absolutamente nada, ninguna prueba, calumnia, vilmente se las voy a leer, porque es una amenaza velada, así propia del hampa del periodismo y de la política (....) Son calumnias, hay que enfrentarlas con mucha decisión y con aplomo", agregó.