Quitan en comisiones candados para fiscal de CDMX

Ciudad de México.- El dictamen que reforma el artículo 44 de la Constitución local, y elimina varios requisitos para ser fiscal de la Ciudad de México, fue aprobado en comisiones unidas en el congreso local, sin embargo, tres diputados de oposición abandonaron el recinto momentos antes de la votación y Jorge Triana, del PAN, advirtió que impugnarán el proceso “por ser ilegal”.

Hasta para echarle encima la aplanadora a la oposición, hay que saber hacerlo, si no saben usarla…no la usen”, dijo Triana, a los diputados de Morena momentos antes de salir del salón Heberto Castillo, en el Congreso de la Ciudad de México.

El argumento del panista era que el procedimiento de votación estaba viciado de inicio: “conforme al reglamento, el dictamen se da por desechado porque no se reunieron los requisitos para su aprobación ayer –miércoles-” dijo categórico.

Recordó que en la votación del miércoles no se reunieron los 17 votos necesarios, es decir, los votos de dos terceras partes de los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia, para su aprobación.

Y después denunció que no se citó a la sesión extraordinaria, de este jueves con 24 horas de anticipación como establece el reglamento interno del congreso local.

Por lo tanto no tiene validez legal nada de lo que decretemos aquí, ésta no es una sesión extraordinaria, ni urgente, pues se debió convocar con 24 horas de anticipación…y no se hizo” dijo.

Sin embargo, Eduardo Santillán, diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, argumentó “durante la sesión de ayer se citó para hoy” y sometió de nuevo a votación el dictamen.

Fueron 17 diputados los que votaron a favor, se dio por aprobado el dictamen que reforma el artículo 44 de la constitución local y se someterá a votación del pleno, el próximo martes 22 de octubre.

Con la aprobación del dictamen, ya no serán impedimentos para ser fiscal haber sido diputado local, ni magistrado, ni titular de una dependencia en los últimos tres años, con lo que se abre la puerta para que la procuradora capitalina y legisladora con licencia, Ernestina Godoy, aspire a ser fiscal.

Momentos antes de salir del recinto Triana dijo: “se está legislando con dedicatoria a una sola persona”.