Quitan privilegios a sindicato de petroleros

Ciudad de México— Pemex cortó los préstamos sin intereses al sindicato petrolero que encabeza Carlos Romero Deschamps.

La falta de presupuesto alcanzó a jubilados y trabajadores de confianza, de acuerdo con un escrito de la Gerencia de Vinculación con el Proceso Financiero de Pemex, en respuesta a una solicitud de información.

"Los préstamos administrativos se otorgarán a sus trabajadores y jubilados, siempre y cuando existan partidas presupuestales para el otorgamiento del mismo; y actualmente no se cuenta con presupuesto autorizado al respecto", contestó la empresa el pasado 25 de marzo.

Ante la suspensión de este privilegio, los trabajadores petroleros comenzaron a presionar a su líder para que exija a Pemex la reactivación del beneficio, estipulado en el contrato colectivo de trabajo, dijeron agremiados a Reforma.

"Ahora no existe ningún préstamo para nada, para vivienda, vacaciones, o simplemente para arreglar la casa o el auto, no hay recursos para el sindicato de ninguna índole", indicó uno de los sindicalizados.

Los privilegios suspendidos se establecen en la cláusula 186 del contrato colectivo de trabajo.

"El patrón proporcionará préstamos administrativos a sus trabajadores de planta, de hasta 90 días de su salario ordinario, de acuerdo con sus posibilidades económicas y conforme a las partidas presupuestales correspondientes, sin intereses y pagaderos en un plazo de hasta de 24 meses, mediante el descuento catorcenal del salario ordinario del trabajador", se establece.

Además, la falta de recursos pegó también a los jubilados y pensionados en el incremento anual en el importe de sus pagos, que según la cláusula 135, debe ser conforme al índice nacional de precios al consumidor hasta el incremento que se otorgue al personal activo.

Por ello, los petroleros han exigido a Romero Deschamps que informe sobre las finanzas del sindicato que, hasta el sexenio pasado, recibía más de 8 millones de pesos mensuales sólo para "apoyos" a la cúpula del gremio.

Hasta noviembre de 2018, el sindicato reportó en sus arcas un saldo de mil 59 millones 698 mil pesos, de acuerdo con el contrato 745521 con Banorte.

El pasado 13 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Romero Deschamps actuar con racionalidad ante las exigencias salariales y de prestaciones para los trabajadores de la empresa productiva.

Disidentes al líder petrolero han presentado diversas denuncias contra el también ex senador del PRI ante la Fiscalía General de la República por fraude, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y despojo de bienes del gremio.

En mayo próximo, Pemex y el sindicato prevén la instalación de la Comisión Mixta Revisora del Salario, que estará vigente de agosto de 2019 a julio del 2020, y después, en junio, la revisión del contrato colectivo de trabajo, en donde se exponen las preocupaciones planteadas por los trabajadores y se busca equilibrio entre los derechos de la planta laboral y la situación financiera de la empresa.