Quizá no es el momento para aspiraciones de Samuel: Colosio

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Aunque dijo apoyar la decisión del Gobernador, el Alcalde Monterrey, Luis Donado Colosio, consideró que que aún no era momento para las aspiraciones presidenciales de Samuel García.

"(Es la) crónica de una licencia anunciada, el Gobernador ya desde hace algunos meses fue bastante claro en sus intenciones de contender a la Presidencia", comentó el Edil emecista.

"Yo le he dicho personalmente que quizá no es el momento, pero él no solamente está en todo derecho, está decidido y convencido, y pues de ser así lo vamos a apoyar".

En entrevista, Colosio dijo que ha compartido esa postura con el Gobernador, específicamente porque va a la mitad de su mandato y aún hay temas que se tienen que consolidar a nivel local.

"Va a la mitad de su mandato, está haciendo las cosas bien aquí en Nuevo León, hay muchas cosas que quisiéramos ver que se consoliden, pero por otro lado, también hay muchas cosas que se tienen que hacer a nivel nacional y yo sé que también está pensando en eso", añadió.

"Pero lo veo también como una proyección de lo que yo haría, y yo como ya lo he comentado públicamente, yo siento que a mi edad todavía me falta consolidar muchas cosas, que tengo otras cosas que que hacer también a nivel personal.

"Quizá él ya está en otra etapa, estamos en etapas diferentes y yo creo que por eso él está más listo que yo", comento.

El Edil emecista afirmó que García es la mayor opción que tiene MC, de acuerdo a los perfiles presidenciables.

Respecto a las críticas, de concretarse las aspiraciones del Mandatario estatal, Colosio señaló que la población señalará en las boletas si avala la decisión del Gobernador o no.