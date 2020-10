Ratifica Morena desaparición del Fonden

Cd. de México (07 octubre 2020).- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó la propuesta del Partido del Trabajo, uno de sus aliados políticos, de mantener el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

La petista Ana Karina Rojo presentó una reserva que proponía excluir del dictamen de extinción de 109 fondos y fideicomisos al Fonden; no obstante, con 69 votos en contra, 57 a favor y tres abstenciones, la fracción mayoritaria se negó incluso a discutirla.

La legisladora acusó a Morena de no haber podido aclarar cómo es que llegarán los cerca de 7 mil millones de pesos de este instrumento financiero a la atención de desastres naturales, por lo que su bancada no les puede dar su voto.

"En esta ocasión el Partido del Trabajo hace un llamado para que no se quite este fondo, el Fonden, que lo necesitamos, lo requerimos. Creo que es una falta de la cual ha cometido y lo voy a decir muy claro, Morena, es porque no nos ha transparentado de qué forma va a ir este recursos, cómo va a llegar, en dónde, con quién, cuánto, cómo, y entonces el Partido del Trabajo le dará el voto", indicó.

Al someter la discusión de la reserva a votación, la mayoría parlamentaria rechazó esa posibilidad, por lo que la legisladora expresó que el PT hizo todo para mantener este mecanismo.

"El Partido del Trabajo hizo todo por el Fonden, sabemos de lo que estamos hablando, no hablamos porque sí, y este fondo tiene que estar ahí para el apoyo de todo nuestro México", expresó.

En conferencia, el coordinador de Morena, Mario Delgado, informó que la atención de los desastres naturales se dará mediante la intervención de diversas dependencias federales, como las Secretarías de Bienestar, de la Defensa Nacional y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de la Guardia Nacional.

No obstante, no pudo contestar si en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 considerarán incrementos presupuestales para estas dependencias que actualmente no cuentan con partidas para este rubro.

"Si hay un desastre se hace la declaratoria de emergencia, una vez que se hace la declaratoria de emergencia, si hay necesidad de atender a la gente en materia de víveres entra la Secretaría de Bienestar, si hay necesidades en reconstrucción entra la Sedatu, participará la Guardia Nacional, si hay problema con la gente que sale lastimada entra la Secretaría de Salud, el Insabi atenderá todo en coordinación con los Gobierno de los estados, y Protección Civil deberá hacer lo propio", comentó Delgado.

En este momento, el Pleno de San Lázaro discute las reservas presentadas a los artículos referentes a la extinción del Fonden.

Está pendiente la discusión de una reserva presentada por el morenista Arturo Pérez Negrón que plantea mantener dicho fondo hasta después de las elecciones de 2021.

La reserva presenta por Pérez Negrón adiciona un artículo 19 transitorio, el cual establece que los remanentes de este instrumento deberán concentrarse en la Tesorería de la Federación (Tesofe) a más tardar el 30 de junio del próximo año; es decir, 24 días después de la elección del próximo año.

Una vez concentrados los recursos del Fonden en la Tesofe, agrega, serán destinados por la Secretaría de Hacienda para la atención de desastres naturales.

"Los remanentes de recursos de este Fideicomiso se deberán concentrar a más tardar el 30 de junio de 2021, por concepto de aprovechamientos, a la Tesorería de la Federación y se destinará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la atención de desastres naturales, así como para cubrir obligaciones pendientes que no se paguen con cargo al patrimonio del Fideicomiso", señala.

La adición agrega que, a partir del 1 de enero de 2021, el Fonden no podrá asumir compromisos adicionales, salvo los relativos a los gastos de operación, y únicamente podrán llevarse a cabo los actos tendientes a su extinción.