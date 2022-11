Rautel estuvo en zona donde se halló cuerpo de Ariadna: FGE

Morelos.- Uriel Carmona, titular de la Fiscalía de Morelos, afirmó que no encubrieron a Rautel Astudillo, empresario señalado por el feminicidio de Ariadna López, a quien ya se le acreditó que estuvo en la zona donde se encontró el cadáver de la mujer, el pasado 31 de octubre.

Para responder a las críticas de la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, Carmona expuso que coincide en que este empresario detenido es uno de los principales señalados por el feminicidio, pues no sólo fue exhibido cargando el cuerpo de Ariadna en Ciudad de México, sino también fue visto en la vía La Pera-Cuautla, donde encontraron a la víctima.

"Tenemos perfectamente acreditado que el presunto responsable, en lo que sí coincidimos que este señor Rautel, que no conozco, no sé quien sea esta persona, por supuesto que estuvo en territorio de Morelos y muy próximo, prácticamente en la zona del hallazgo del cadáver, eso lo tenemos acreditado perfectamente y técnicamente", dijo el Fiscal.

"Antes que todo esto se manejara en medios de comunicación tomamos declaraciones a 10 personas, solicitamos técnicas de investigación a juces federales, intervenimos teléfonos, obtuvimos datos conservados, tenemos geolocalizaciones de personas que tuvieron relación con estos hechos, y eso lo vamos a poner a disposición de la Fiscalía de CDMX, por supuesto, mucho antes que se hicieran señalamientos por parte de la Jefa de Gobierno, no hay razón para pensar en encubrimiento".

Al ser cuestionado sobre la indagatoria en Fiscalía Anticorrupción en su contra, dijo que por ahora no piensa promover ningún medio de defensa, pues no tiene nada que ocultar.

"Si autoridades competentes nos llaman a tanto de la voz como al personal estaremos dispuestos a colaborar, a dar la información, no tenemos nada que ocultar, no tengo de qué defenderme, no hay ningún citatorio, ningún requerimiento por parte de una autoridad competente", afirmó.

"Vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad y no hay ninguna razón para pensar en una renuncia, eso entra dentro del ámbito de lo político, las víctimas no tienen la culpa de intereses políticos, vamos a seguir trabajando. No hay razón para cesar a nadie".

'Hubo lesiones, pero no murió por eso', dice FGE en Morelos

Expresó que el dictamen de necropsia de la Fiscalía de Morelos determinó que el cuerpo de Ariadna sí registró lesiones, pero que éstas no fueron la causa de la muerte, la cual se adjudicó a ingesta excesiva de alcohol y a broncoaspiración.

"Se detectaron lesiones en el cadáver, están descritas perfectamente en el dictamen de necropsia, sin embargo legistas de Morelos determinaron con base en sus análisis que las lesiones que presenta el cadáver no fueron la causa de la muerte", expresó.

Ayer, Sheinbaum Pardo acusó en conferencia al Fiscal Carmona de encubrir al presunto feminicida de Ariadna López.

"La Fiscalía (de Morelos) quiso ocultar el feminicidio de Ariadna, presuntamente por sus nexos con el probable feminicida", aseguró ayer la Mandataria morenista.

El pasado 30 de octubre, Ariadna acudió a un restaurante y después fue vista por última vez en la casa de Rautel Astudillo y la novia de éste, Vanessa, quien también se encuentra detenida.

Un día después, el cuerpo de la víctima fue encontrado en la Autopista La Pera-Cuautla, por lo que la indagatoria recayó no sólo en la Fiscalía capitalina, sino también en la de Morelos.