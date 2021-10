Reabre FGR caso contra Anaya de 2017

Reforma

Ciudad de México.- Ricardo Anaya reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó reabrir el caso de las acusaciones que se le formularon en 2017.

En el último de los cuatro capítulos que publicó en video, el ex candidato presidencial comunicó que, como ya había "hecho pedazos" los argumentos que la FGR presentó en su contra, relacionados con los presuntos sobornos que habría recibido por apoyar la reforma energética, ahora pretenden usar el viejo truco del "refrito".

"Por absurdo, por increíble que suene, ya se ordenó volver a abrir todo el expediente con las viejas acusaciones falsas de 2017", explicó. "No se supone que este asunto ya estaba cerrado. Que yo ya les había ganado", cuestionó.

Anaya presentó el documento oficial en el que queda de manifiesto la reapertura de ese caso, cuando fue implicado en un presunto caso de soborno, aunque a la postre la entonces la PGR lo había cerrado.

"Pero esta Fiscalía tramposa, que en todo obedece a López Obrador, se pasa la ley por el arco del triunfo (y) le vale gorro lo que diga la Constitución. Cuando por fin los obligué a entregarme la carpeta que me sirvió para despedazar su acusación, se ardieron, y ese mismo día, sacaron este documento", dijo.

Anaya exhibe el documento -con fecha 1 de septiembre de 2021- "y la orden es clara: 'que se reabra la carpeta de investigación de 2017 en la investigación en contra de Ricardo Anaya Cortés".

El queretano afirmó que cualquier abogado sabe que el caso no lleva a ninguna parte. "Es la manera de López Obrador de decirme que la guerra apenas empieza. Ya te perdimos Andrés Manuel. Me queda claro que nos va a parar. Ya te volvió loco el poder. Que te quede muy claro: conmigo a te vas a topar con pared. No te tengo miedo. Voy a dar esta batalla tope donde tope".

El queretano dijo que tenía una estrategia legal "muy bien pensada, va a tomar tiempo, pero no tengan ninguna duda de que la verdad va a triunfar. Las mentiras de López Obrador y sus secuaces quedarán sepultadas. Se tendrán que tragar sus palabras y la justicia volverá a ocupar el lugar que le corresponde".