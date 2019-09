Reafirma AMLO apoyo total a indígenas

Guachochi, Chihuahua (28 septiembre 2019).- En este Municipio de la Sierra Madre Occidental, uno de los principales asentamientos de los indígenas Tarahumaras, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido con una danza indígena en la entrada al Hospital Rural del IMSS, por lo que el Mandatario respondió prometiendo que tendrán especial atención en su Gobierno.



"Se va a atender a todos, se va a escuchar a todos, se va a respetar a todos, pero la preferencia va a ser para los humildes, por el bien de todos primero los pobres, primero las comunidades indígenas de México que es la verdad más entrañable, la verdad más íntima de nuestra patria, los pueblos originarios, eso es la fortaleza cultural de México", afirmó antes de despedirse.



Sin embargo, la mayor parte de su discurso, que realizó con una cinta roja tarahumara amarrada en la frente, fue para mostrar los logros de su Gobierno y para condenar la corrupción tanto a nivel nacional como estatal, así como para acusar la complicidad de las autoridades.



"El Presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del Presidente, para que quede claro: si hacen una tranza grande, grande, grande es porque el Presidente lo permitió, es lo mismo en los estados, si hay un negocio jugoso es porque lo permite el Gobernador, nada de que no se enteró", dijo en la tierra del ex Gobernador prófugo, César Duarte.



López Obrador, quien estuvo acompañado por el Gobernador del estado, Javier Corral, prometió que acabará con la corrupción.



El Presidente visitará mañana el Hospital Rural de Bocoyna, a tres horas de esta localidad, para cerrar su gira de fin de semana por Coahuila y Chihuahua, donde indígenas han anunciado que realizarán la "manifestación del hambre" contra López Obrador debido a que no les han llegado los programas sociales.



"Queremos que el Presidente sepa de viva voz lo que está ocurriendo en la sierra. No tenemos trabajo, las cosechas han sido malas los últimos años y la Secretaría del Bienestar sólo nos ha traído con promesas falsas. Nos hicieron que detuviéramos la marcha y los tuvimos que corretear para que firmaran el acuerdo y hasta ahora, no han cumplido con nada", aseguró Isidro Rodríguez uno de los manifestantes que habló con medios locales.



El delegado de Bienestar, Juan Carlos Loera, denunciado ante la Secretaría de la Función Pública por colocar a amigos y familiares en la nómina, afirmó que convenció a los indígenas de no manifestarse.