Reanuda INE proceso de revocación de mandato

Reforma

Ciudad de México.- El Consejo General del INE acordó continuar con el proceso de revocación de mandato con una bolsa inicial de mil 503 millones de pesos, producto de ajustes a su presupuesto de 2022.

En sesión extraordinaria, el Consejo avaló el acuerdo propuesto por el consejero presidente, Lorenzo Córdova, que instruye a la Secretaría Ejecutiva definir las adecuaciones adicionales que podría llevar a cabo para la organización y celebración de dicho ejercicio.

Asimismo, le solicita analizar los escenarios y propuestas para que, en caso de subsistir la insuficiencia presupuestal, gestione ante la Secretaría de Hacienda las ampliaciones de recursos necesarias.

Lo anterior en acatamiento a la suspensión determinada por la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al acuerdo del 17 de diciembre pasado que pospone temporalmente la revocación de mandato y a la sentencia dictada anoche por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que establece la obligación de la dependencia de coadyuvar en la garantía de los derechos políticos de las y los ciudadanos.

"El citado proceso deberá continuar, incluyendo todas sus etapas, realizándose con la disponibilidad financiera actual, por lo que se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnica que, en el ámbito de sus atribuciones, continúen con las actividades inherentes conforme al Plan y calendario y normatividad vigente", señala.

El acuerdo se aprobó luego de tres horas de discusión en la que los representantes de Morena ante el INE insistieron en la necesidad de generar ahorros a través de medidas como la desaparición del seguro médico y el rechazo de los consejeros electorales, quienes advirtieron que no se vulnerarán los derechos laborales de ningún trabajador del Instituto.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, dijo que nadie quiere hacer un ejercicio de revocación de mandato sin ajustarse a los parámetros establecidos en la ley, pero advirtió también que nadie está obligado a lo imposible.

Córdova se comprometió a que el INE continuará haciendo un ejercicio de revisión para lograr ajustes adicionales a los mil 503 millones de pesos con los que ya cuentan como producto de reducciones en algunas áreas.

No obstante, advirtió que dichos ajustes se realizarán conforme a lo establecido en la sentencia del TEPJF, el cual establece que éstos no podrán comprometer el cúmulo de atribuciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales del Instituto.

"No vamos a poder dejar de entregar credenciales, no vamos a poder dejar de fiscalizar, no vamos a poder dejar de hacer monitoreo, no vamos a vulnerar ninguno de los derechos laborales que están en la Constitución, cuidado, leamos completa la sentencia (...) si además logramos de ahí sacarle jugo a las piedras, veremos cuánto logramos y, si falta, la sentencia es clara, iremos a la Secretaría de Hacienda", reiteró.

El consejero presidente subrayó que tras la sentencia del TEPJF, Hacienda ya no podrá contestarles que el Ejecutivo federal tiene otras prioridades, como ocurrió en la consulta popular pasada, porque ahora deberá fundar y motivar su respuesta.

Advirtió que, en caso de que sean necesarios recursos adicionales y la dependencia federal no se los otorgue, el INE hará sólo lo que se pueda.

"Y si luego no hay recursos, se va a hacer hasta donde se pueda eh, y si no se pueden cumplir los extremos de la ley, el INE hizo todo lo que pudo, y si hay menos casillas, pues va a haber menos casillas", dijo.

Lo anterior luego de que el representante de Morena ante el Instituto, Mario Llergo, insistió en la propuesta de eliminar el seguro de gastos mayores y aquellos considerados para el retiro a fin de abonar dichos recursos a la revocación de mandato.

"Nosotros no podemos hacer la chamba del Instituto Nacional Electoral para decirle dónde hay recursos (...) nosotros sólo la parte que nos toca señalar, proponer, poner sobre la mesa es decirles 'hay manera de echarle mano al presupuesto y poder abonarle recursos a la revocación de mandato'. Insisto, eliminen el seguro de gastos médicos mayores, eliminen los recursos para el retiro y otros más que hemos comentado", reiteró.

El consejero Jaime Rivera señaló que si bien el Instituto puede hacer más adecuaciones presupuestales, difícilmente con éstas podrán logran los 2 mil 300 millones de pesos que hay de déficit la revocación de mandato.

"No estamos hablando de un pequeño déficit respecto a lo estimado con toda responsabilidad por este Consejo y, comparado con lo que realmente disponemos, estamos hablando de una diferencia entre 3 mil 800 millones y mil 503 millones; es decir, 2 mil 300 millones, eso no sale de pequeños ahorros", afirmó.

En su turno, la consejera Beatriz Zavala se refirió a las declaraciones del Presidente, quien en su mañanera de este jueves afirmó que los consejeros electorales podrían reducir su sueldo.

Al respecto, recordó que ese es un tema que definirá la Suprema Corte y subrayó que aun cuando estos dejaran de percibir su salario, llevaría años juntar los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de la revocación de mandato.