Reaparece AMLO en la mañanera

Especial

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en la mañanera tras ausentarse por su tercer contagio de Covid-19.

"Buenos días, ánimo, me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes, primero agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo, su solidaridad, si digo pueblo, estoy pensando en casi todos los mexicanos que expresaron su preocupación por mi contagio de Covid-19, hubieron muestras de cariño, muchas bendiciones, buenos deseos, cadenas de oración", declaró.

Durante cuatro días, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue quien encabezó la conferencia de prensa.

Apenas este miércoles, en un video grabado en Palacio Nacional, el Mandatario reconoció que su padecimiento de Covid-19 se le complicó por la gira que realizó el fin de semana.

"Como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Tengo Covid, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa, que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima; fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión", dijo entonces.

López Obrador detalló que no perdió el conocimiento y que fue atendido inmediatamente por médicos.