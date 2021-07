Reaparece hijo de exdictador Muamar Gadafi; podría ser candidato presidencial

Reforma

Ciudad de México.- "Me empezó a quitar la ropa, me golpeó y me violó, y yo estaba en shock", narra Roxana, quien se encuentra recluida en el Penal del Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, por matar al hombre que abusó de ella.

De 21 años y originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, llegó hace siete años a Neza en busca de una mejor vida.

De acuerdo con una carta en la que narra su testimonio, difundida por un colectivo feminista, tras una convivencia el pasado 8 de mayo, un conocido de una tienda de abarrotes la acompañó a su casa e insistió en quedarse.

"Insistió tanto que me dio miedo, por tonta accedí, sé que muchos me juzgarán por lo que hice y tal vez dirán es su culpa de ella que lo dejó entrar", escribió.

Roxana, quien tiene una hija de cuatro años, le puso una colchoneta en el piso, se fue a acostar y minutos después él estaba en su cama, y la violó.

"Sólo quise defenderme, pasé momentos horribles, sentí su aliento, sus manos, y sólo quería que esto acabara, le di un golpe en la nariz, empezó a sangrar y me dijo ahora sí te vas a morir", contó.

"Cuando se distrajo, tomé una playera y se la puse en el cuello, lo asfixié, sentí miedo, terror, sentí que no valía nada, que todo era culpa mía".

Tras el hecho, la joven lo metió en un costal y lo dejó tirado en una esquina, pero un vecino la vio y llamó a una patrulla.

Denunció que pese a haberle dicho a los oficiales que había sido violada, no le hicieron ningún tipo de examen.

"Me presentaron golpeada pero no tomaron fotografías, no tomaron en cuenta mi declaración para que yo pudiera defenderme. Mi único delito fue defenderme del hombre que me violó".

Para la joven, si no se hubiera defendido, sería una más de la lista de desaparecidas o asesinadas.

"Tal vez debí dejar que mi agresor se saliera con la suya, se fuera y me dejara tal vez muerta o herida para no tener que vivir esto que vivo".

El 2 de agosto será su audiencia para dictarle una sentencia.