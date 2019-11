Reaviva AMLO disculpas por Conquista

Tekax, Yucatán.- Presidente Andrés Manuel López Obrador revivió su solicitud de que el Rey de España y el Papa deben pedir perdón por la Conquista de México.

"No le dejo de pedir al Rey de España y al Papa Francisco que, con humildad, también se pida perdón por los abusos que se cometieron durante la Conquista y la dominación colonial", dijo.

"No es ninguna ofensa, es, al contrario, el que todos nos reconciliemos y que pidamos perdón por lo que se ha cometido de injusticias en otros tiempos para que así, reconciliados, veamos hacia el porvenir, hacia el futuro como hermanos que somos.

Durante un discurso ante pobladores indígenas de este Municipio, López Obrador afirmó que en 2021 pedirá perdón al pueblo Yaqui y al Maya por el exterminio que sufrieron durante el Porfiriato.

El Presidente, acompañado por el Gobernador Mauricio Vila, también reiteró que la violencia en su Gobierno es una herencia del pasado.

El Presidente, acompañado por el Gobernador Mauricio Vila, también reiteró que la violencia en su Gobierno es una herencia del pasado.

"El problema de la inseguridad y la violencia es fruto podrido de esa política de abandono al pueblo, pero ya empezamos a tomar cartas en el asunto y ya no vamos a seguir con lo mismo que no ha funcionado, ya nos vamos a ir por el camino trillado de siempre", sostuvo.

Vila, en tanto, elogió a López Obrafdor y justificó los cambios actuales.

"Sabemos que cada vez que las cosas se ajustan para poner orden revientan problemas de aquellos intereses que se han beneficiado durante muchos años, pero para acabar con la corrupción cuenta con el apoyo, no solamente con el apoyo del Gobernador de Yucatán, sino de todos lo yucatecos", aseveró.