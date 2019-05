Rebasa a la CDMX polución por fuego

Ciudad de México— Las altas temperaturas en la Ciudad de México, la falta de viento y de lluvias y un sinnúmero de incendios forestales ha disparado por cuarto día consecutivo la contaminación por partículas menores a 2.5 micras (PM 2.5)... y la ciudad no está preparada para enfrentar un escenario similar.

El cambio climático se dejó sentir con intensidad en el mes de mayo en la capital del País: la CDMX ha tenido 73 días del año con temperaturas mayores al promedio y se han producido 771 incendios en suelos de conservación.

Aunque hace dos años en el mismo lapso de enero a mayo hubo mil incendios, la superficie afectada ha sido mayor este año. Tres mil hectáreas dañadas en 2017 por 3 mil 909 hectáreas ahora.

"No hay un programa de contingencia ambiental establecida claramente para partículas 2.5, es así", reconoció la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ayer en conferencia.

"Estamos trabajando en una mesa permanente desde el sábado. Todavía no tenemos una fecha, pero va a ser lo antes posible (para actualizar el protocolo de contingencias)".

Tan sólo ayer se registraron 23 incendios forestales en la Metrópoli.

Las estaciones del Sistema de Monitoreo Atmosférico reportaron en 60 horas concentraciones de PM 2.5 por encima de los 130 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire (Imeca).

No obstante, la CAME solo decreta contingencia ambiental por Ozono y PM 10 al superar los 150 puntos. A pesar de que el Gobierno de la CDMX publica el índice de calidad del aire de partículas menores a PM 2.5, el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas no incluye protocolo de aplicación de Fase 1 o fase 2 de contingencia por esas partículas.

De acuerdo con un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en la Ciudad hay contaminación por partículas sólidas totales, que son polvos de mayor dimensión, micropartículas y nanopartículas, las cuales, por su diminuto tamaño, ingresan al torrente sanguíneo a través de los alveolos pulmonares.

Frente a la emergencia, la Comisión de Derechos Humanos de la Capital, señaló que hasta ahora se han observado fallas en las políticas de la autoridad.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió para hoy las actividades al aire libre.