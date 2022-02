Recetaba Ivermectina el Gobierno de la CDMX a pesar del riesgo

El gobierno de Ciudad de México recetó ivermectina a los pacientes con Covid-19 pese al riesgo que implicaba su uso, confirmó este martes el infectólogo Alejandro Macías.

“Cuando empezó la pandemia, a la desesperada se hicieron muchas cosas, se dio ivermectina, azitromicina. En muy poco tiempo, me refiero a tres, cuatro meses, fue evidente que eso no era útil, no solo no había evidencias de utilidad sino que en algunos casos había evidencia de que causaban daño”, dijo el especialista, quien fue el zar para la atención de la influenza AH1N1 en México en 2009 durante el sexenio de Felipe Calderón.

El especialista dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola para W Radio que el gobierno capitalino debe dar una explicación del porqué se utilizó el medicamento, pese a que ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) los autorizaban para el tratamiento de Covid-19.

Al preguntarle si el gobierno de la Ciudad de México estaba recetando ivermectina pese a que ya se sabía que podría provocar daño, el doctor Macías respondió que “sí, en pocas palabras es eso”.

El gobierno federal publicó en agosto de 2021 la Guía Clínica para el tratamiento de la Covid-19 en México, en donde no recomienda el uso de la ivermectina, tras la cual, el Gobierno de la CDMX dejó de incluir este fármaco como tratamiento.

Cabe recordar que tras la publicación en 30 de julio del año pasado del reportaje de Latinus sobre la prescripción indiscriminada de la azitromicina y de la ivermectina a quienes daban positivo a SARS-Cov-2, la Sedesa defendió el uso de los fármacos.

En una tarjeta informativa del 31 de julio de 2021, la Secretaría de Salud local aseguró que “la ivermectina es un medicamento seguro y eficaz en casos leves de Covid-19 de acuerdo con la última valoración de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos”.

El “kit médico Covid-19” del gobierno de la Ciudad de México incluyó tabletas de paracetamol, ivermectina y pastillas de ácido acetilsalicílico.