Rechaza Alejandra del Moral diputación del PRI

La ex candidata priista a la Gubernatura mexiquense, Alejandra del Moral Vela, dio a conocer su decisión de no participar en el proceso electoral como candidata a diputada plurinominal por su partido.

Del Moral Vela se encontraba en el sexto lugar de la lista plurinominal del tricolor.

"Los priistas somos de una sola pieza. Somos gente de bien y de profundas convicciones, ideales y valores. Un verdadero priista... un auténtico priista nunca se achica porque sabe quién es, y sabe lo que vale. Por ello, he decidido no participar en el proceso electoral", indicó en un comunicado dirigido a Alejandro Moreno, presidente del CEN.

En su carta de dimisión, justifica que pretende abrir la posibilidad de que una mujer joven, mexiquense y militante tenga la oportunidad de participar en su lugar.

"He sido, soy y seré priista por convicción, nunca por conveniencia. No tengo mayor orgullo político que ser priista. Es una decisión que tomé hace muchos años con temple y por amor a mi País. Con cargo y sin cargo, en la victoria y en la derrota. He probado de ambas sopas y sigo firme en mis convicciones", indicó.

"El PRI es un partido fuerte. Está más allá de personalidades, de circunstancias, de la soberbia y baches electorales. En el PRI no caben ni la traición ni el chantaje. A nadie escapa que aquí, lo cortés no quita lo valiente... Y no basta con decirlo, hay que demostrarlo".

Del Moral Vela termina asegurando que su voto y apoyo activo será siempre para los candidatos de la Alianza Fuerza y Corazón por México.