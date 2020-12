Rechaza AMLO datos del Inegi sobre cierre de negocios; 'tiene otros datos'

Reforma

Ciudad de México.- Ante el cierre de un millón de establecimientos en 17 meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él tiene "otros datos".

Debido a los efectos económicos de la pandemia se han perdido 391 mil 414 empresas, reveló el Inegi.

De los 4.9 millones de establecimientos registrados, se estima que un millón 10 mil 857 cerraron definitivamente, mientras que surgieron 619 mil 443, según el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020 del Inegi.

"Pues ya hemos informado de cómo vamos recuperándonos poco a poco, lo dije en el informe, en abril cayó la economía, mayo, junio, julio y empezamos la recuperación a partir de agosto y vamos avanzando.

"No (estoy preocupado), pues no conozco el informe, tengo otros datos", comentó López Obrador sobre el estudio del Inegi.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal comentó que pese a los estragos de la pandemia se han comenzado a recuperar los empleos perdidos.

"Yo tengo información de que no se nos ha caído el consumo, de que estamos recuperando los empleos, no tenemos escasez de alimentos, no hay carestía de la vida, no hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado, vale menos la gasolina hoy que el 1 de diciembre de 2018 cuando entré.

"Entonces, ahí vamos avanzando, les decía yo que lo más difícil, lo más triste, porque no depende sólo de nuestras acciones, que nos estamos aplicando a fondo, es lo de la pandemia, eso sí es muy triste y complicado", agregó.