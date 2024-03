Rechaza AMLO mediación de Monreal en caso Ayotzinapa

Agencia Reforma / AMLO rechazó que el senador Ricardo Monreal medie entre él y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pues dijo que no lo necesita.

Ciudad de México.- La Paz.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el senador Ricardo Monreal medie entre él y los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pues dijo que no lo necesita.

"Con todo respeto a mí amigo compañero, hermano, Ricardo Monreal y a cualquier otro intermediario, lo que quiero es hablar directamente con los padres", sostuvo.

"No quiero intermediarios, a mí me aconseja mucho el pueblo", insistió.

El Presidente dijo que debe haber trato directo, incluso sin los asesores legales de los familiares, a pesar de que los padres y madres han puesto eso como condición.

"No le tengo confianza a los intermediarios, lo he dicho varias veces, no le tengo confianza a los abogados, cómo le voy a tener confianza a un abogado que va a promover que tumben la puerta de Palacio y lleven a tiradores con piedras y al mismo tiempo dice que quiere diálogo", añadió López Obrador.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena se reunió ayer con los padres de los normalistas que hace unos días rompieron una puerta de Palacio Nacional en demanda de que el Presidente reanude sus reuniones con ellos, suspendidas desde septiembre, y ellos le pidieron ayuda para intermediar.