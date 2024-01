Rechaza AMLO 'porra' de Gallardo a Sheinbaum

Querétaro, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este lunes las expresiones de apoyo lanzadas por el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, en favor de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

Desde Querétaro, donde encabezó su mañanera, el Mandatario consideró que los Gobiernos no deben entrometerse en asuntos de carácter electoral.

Reconoció que ayer, durante un acto oficial en San Luis Potosí, no quiso contradecir públicamente al Mandatario local, emanado de las filas del PVEM, para evitar que de hiciera un escándalo.

"Ayer, en un acto tuvimos en San Luis Potosí, el Gobernador (Ricardo Gallardo) expresó ahí su preferencia, yo no pude ahí replicar, por razones obvias, se trata de una autoridad soberana y tenemos que respetarlos. Además iba a ser escandaloso, pero no estoy de acuerdo con esas expresiones", dijo.

"Quiero mucho, estimo mucho al Gobernador de San Luis Potosí, es mi amigo. Además, está haciendo un buen Gobierno, pero se emocionó, se entusiasmó y se olvidó de que una cosa son los partidos y otra cosa es el Gobierno, que hay que cuidar mucho eso".

Ayer, en un acto oficial de Presidencia, el Gobernador potosino utilizó su discurso para expresar su respaldo a Sheinbaum, quien fue ungida como candidata presidencial de Morena.

"Señor Presidente, estamos con usted y con la consolidación de la cuarta transformación que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo en este año 2024", soltó.

"Ya confirmamos en San Luis Potosí la alianza entre el Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo para arrasar en el próximo proceso electoral".

Las expresiones del polémico Gobernador se registraron en medio de las denuncias de la Oposición, que acusa la existencia de una "elección de Estado", por el supuesto uso de recursos públicos en favor de Sheinbaum.

Este lunes, el Presidente advirtió que se debe poner fin a ese tipo de conductas y recordó al Gobernador que los servidores públicos no pueden expresarse públicamente en favor de partido o candidato alguno.

"Queremos que eso se termine, que sea el pueblo el que elija libremente a sus autoridades, que no intervengan los gobiernos, que no se compren votos, que no se utilice el presupuesto, que es dinero del pueblo, de todos, para favorecer a ningún partido a ningún o candidato", señaló.

"Todos tenemos que ayudar y claro, podemos tener nuestras preferencias, pero si somos servidores públicos no podemos participar en actos públicos ni mucho menos utilizar el presupuesto".

López Obrador advirtió que, a pesar de las frías temperaturas, los ciudadanos deben preparase para los "meses de calor" que se avecinan con las elecciones del 2 de junio.

Pidió no hacer caso a calumnias o acusaciones sin fundamento, no enojarse y mantener el sentido del humor.