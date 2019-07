Rechaza AMLO tener partida secreta

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tener una partida secreta como acusó la oposición, con la facultad que le otorga la Ley de Austeridad Republicana para decidir el destino de los ahorros del Presupuesto mediante decretos.

"Ahora se acaba de aprobar la Ley de Austeridad y están inconformes, imagínense, están diciendo que lo que se ahorre lo va a manejar de manera discrecional el presidente y que eso es equivalente a la partida secreta que manejaba Salinas.

"Les diría yo, no puedo decirlo, no me comparen, respeto por favor", afirmó en conferencia matutina en Palacio Nacional.

El mandatario federal consideró que no puede haber una partida secreta, porque la transparencia es una "regla de oro" en la democracia.

"Pero están muy nervioso nuestros adversarios. ¿Cómo va a haber partida secreta si una regla de oro de la democracia es la transparencia?", dijo.

El Senado aprobó ayer la nueva Ley de Austeridad Republicana con la que se le da al Presidente la facultad discrecional de decidir el destino de los ahorros del Presupuesto mediante decretos.

De acuerdo con la oposición, esta decisión permitiría manejar al mandatario federal, tan sólo este año, fondos por un monto de 125 mil 700 millones de pesos, provenientes de ahorros en compras de insumos y medicinas, así como por la eliminación de seguros médicos y de separación.