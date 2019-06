Rechaza Batres plan de tercer país seguro

Ciudad de México.- El presidente del Senado mexicano, Martí Batres, rechazó que exista la posibilidad de firmar con Estados Unidos un Acuerdo de Tercer País Seguro para que todos los migrantes solicitantes de asilo permanezcan en México, como aseguró hoy el presidente estadounidense Donald Trump.

"No tenemos esa información por parte del Gobierno federal, no hay ningún planteamiento en ese sentido y, como ustedes saben, es el Senado de la República el que recibe los acuerdos internacionales del Gobierno mexicano y, en su caso, los aprueba, los discute, los rechaza, pero no hay un planteamiento en ese sentido", dijo en rueda de prensa.

"Yo no creo que haya un ambiente, un consenso en torno a la idea de que México sea un tercer país seguro", respondió también sobre si el Pais estaría preparado para hacer frente al retorno de migrantes si Trump cumple su amenaza.

Batres, senador por Morena, precisó qué hay asuntos que dice Trump que sí tienen que ver con lo acordado con el Canciller Marcelo Ebrard, quien hoy comparece en el Congreso, y otras que no, y que se van precisando por parte del Gobierno mexicano.

En la antigua sede del Senado, donde firmó un acuerdo de preservación del archivo de la Cámara alta, rechazó que las constantes amenazas del estadounidense afecten la ratificación del T-MEC que espera ser aprobado hoy en comisiones y el 18, en el inicio del periodo extraordinario, en el Pleno del Senado.

"Bueno, hay un estilo particular que tiene el Presidente Trump, que es muy conocido, pero a pesar de sus declaraciones tenemos que seguir adelante, hay que resolver los problemas coyunturales pero no dejar de ver el tema fundamental de largo plazo que es el tratado México, Estados Unidos y Canadá", dijo.

"Hay dificultades que se han generado paralelamente, sin embargo tiene su propio camino, ya desde antes el propio tratado México Estados Unidos y Canadá tiene su propia historia".