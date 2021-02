Rechaza ‘Bronco’ inscribirse a vacunación de adultos mayores

Excelsior

Nuevo León.- El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, decidió no inscribirse al programa de vacunación de personas mayores de 60 años del Gobierno Federal, ya que lo veía como un tema político, así lo informó el Secretario de Salud Manuel de la O.

"Lo que me dijo hace algunas semanas cuando vio el tema de la inscripción y de la burocracia me dijo ´yo no me voy a inscribir a la plataforma del Gobierno Federal´.

"Él lo vio como un tema político y él hace algunas semanas me comentó que no se iba a inscribir para la vacunación de los adultos mayores", indicó De la O.

Expresó que hasta el momento se han ido perfeccionando algunos aspectos de la página para el registro de esta vacunación para tener un orden en esta estrategia.

"Qué bueno que se ha ido perfeccionando, porque hoy el objetivo principal es el paciente, es vacunarlo, ese es el objetivo, tener un orden, un control, disciplina para poder cumplir con la estrategia de vacunación.

"Trabajar en equipo el Gobierno Municipal, Estatal, Federal para salvar miles de vidas", finalizó el Funcionario Estatal.

Jaime Rodríguez cumplió 63 años el pasado 28 de diciembre del 2020, edad en la cual puede registrarse en la página oficial del Gobierno Federal www.mivacuna.salud.gob.mx.

Cualquier persona que tenga de 60 años en adelante puede ingresar a esta página o pedir a alguien que ingrese con sus datos para estar inscrito en el programa y ser vacunado contra el covid lo antes posible.

Para iniciar el trámite se debe de tener a la mano ciertos documentos como el CURP, el cual arrojará por default los datos de la persona a vacunar.

Se revisa que los datos estén correctos y se selecciona la opción "quiero vacunarme".

Luego se selecciona la entidad y municipio en donde actualmente reside la persona, se agrega el código postal y uno o más teléfonos para poder ser contactado.

En las notas de contacto se pueden agregar diversos detalles en donde se especifique un horario de contacto y por último se da enviar.