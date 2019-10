Rechaza castigo al agro; pide corregir

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de que se aumente el costo de los derechos de uso de agua en el campo e hizo un exhorto a que se rectifique en el Congreso.

"Esa es una decisión que están tomando en el Congreso, nosotros no queremos aumentos de impuestos, en nada. No queremos que aumenten los impuestos, y si Hacienda propuso eso se debe de corregir, ese es mi punto de vista", respondió al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia mañanera.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada un mayor cobro a los derechos del uso del agua en la Ley Federal de Derechos, iniciativa que fue turnada al Senado.

El Mandatario federal comentó que la Secretaría de Hacienda le presentó un proyecto de aumento de impuestos, de ajustes, y él dio la instrucción de que se debía cumplir con el compromiso de no aumentar impuestos.

López Obrador mencionó que, incluso dentro del movimiento que proviene, hay criterios diferentes sobre el tema de recaudación fiscal y debe revisarse.

Desde hace mucho tiempo, dijo, en la izquierda, se pensaba que era muy poca la recaudación y se tenían que aumentar los impuestos, llevar a la práctica lo de la progresividad que marca la Constitución, que el que tiene más, contribuya más y sí, es un asunto de justicia, y se debe de revisar.

"Pero antes de eso, esa es mi diferencia con compañeros nuestros, el Gobierno tiene que dar el ejemplo de eficiencia, de honestidad, de austeridad, no es posible aumentar impuestos si el Gobierno malgasta, si hay corrupción, si hay derroche, esa es la diferencia de criterio, y es la diferencia con los que se fueron", aseveró.

El Jefe del Ejecutivo criticó la lógica de Gobiernos anteriores, como, por ejemplo, en el tema de los combustibles.

"Salían a decir que", dijo, "si mantenemos el subsidio de las gasolinas va a haber déficit y no le hace que sea impopular la medida, pero teníamos que aumentar el precio de las gasolinas, esa era su lógica, la nuestra es otra".

"¿Qué piensa sobre este incremento?", se le preguntó.

"No, no debe haber", respondió.

"Estoy haciendo (el exhorto al Congreso), pero son libres ¿eh? Estoy dando a conocer mi punto de vista. Yo estoy porque no aumenten los impuestos y que no aumente el déficit, que no aumente la deuda y estoy seguro que el Presupuesto que enviamos va a alcanzar para atender las necesidades de la gente, para que haya bienestar, para que haya crecimiento, y lo mismo la Ley de Ingresos, va a permitir tener recaudación suficiente".