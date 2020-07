Rechaza CNTE modelo híbrido para retorno a clases

Reforma

Ciudad de México.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se pronunciaron en contra de que el retorno a clases sea bajo el modelo híbrido, pues no existen condiciones para clases en línea ni presenciales.

En una conferencia virtual, en la que estuvieron representantes del gremio de diferentes entidades, los secretarios estatales lanzaron un llamado para que el Estado, en coordinación con los Gobiernos locales, garantice las condiciones para continuar con la enseñanza.

Dirigentes de la CNTE en Chiapas, Oaxaca, Zacatecas y Ciudad de México señalaron que no cuentan con los recursos necesarios para seguir las clases en línea.

Apuntaron que al menos el 50 por ciento de los alumnos no tiene computadora en casa y, quienes la tienen, deben compartirla con sus familiares, además de costear el pago de la conexión.

"Implica el pago de datos, el pago del teléfono y esta parte también del lado de nuestros alumnos. Acá la maestra está poniendo su internet, sus datos, su celular, su computadora. Como modernos esclavos pareciera que entonces llevamos nuestras propias herramientas de trabajo (...), tener que ponerlos del bolsillo siempre resulta muy difícil", expuso Pedro Hernández, de la Sección 9 de la Ciudad de México.

En esta región, refirió, a través de una encuesta virtual, sólo el 25 por ciento de los alumnos contestó que tenía acceso a una computadora e internet.

"Tenemos que ser muy enfáticos: en estos momentos no hay condiciones para el regreso a clases presencial. Y hablar de una educación híbrida sin proporcionar también los elementos básicos para que los niños y nuestros jóvenes puedan conectarse, significa que tampoco estamos en una condición para que en un corto plazo podamos reanudar clases a distancia", señaló.

"Nos parece que la estrategia de televisar clases tuvo un impacto, pero no puedes excluir la educación presencial. Me parece que tiene que hablarse de una estrategia integral que atienda las necesidades de las comunidades alejadas, con carencia de luz, de internet, de señales, por el que se estuvo pasando en Aprende en Casa. Nosotros decimos enfáticamente: los derechos no están en cuarentena".

En tanto, Eloy López, de la Sección 22 de Oaxaca, indicó que uno de los pendientes a resolver en las mesas que se han entablado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador es reinstalar a maestros cesados con la reforma educativa del sexenio anterior.

Urgió a que se activen las reuniones con el Mandatario, el Secretario de Educación Pública y otras dependencias, como la Secretaría de Gobernación, para que se traten estos y otros temas.

Para abatir la brecha tecnológica, solicitó que se entreguen equipos para la comunidad escolar.

Indicó que las autoridades deberían entregar al menos una computadora o laptop por escuela, además de atender carencias en servicios básicos como agua, luz eléctrica e internet.

López también señaló que los servicios de salud no han sido suficientes.

Acusó que los maestros han terminado por costear sus propias pruebas para detectar Covid-19 y los que presentan otras enfermedades han quedado desprotegidos.

Pedro Gómez Báhamaca, secretario general de la CNTE en Chiapas, exigió que no haya improvisaciones y que se dote de todos los insumos de protección y limpieza a los integrantes de la comunidad escolar, al resaltar que "no se puede sangrar a los padres de familia".

Maura Elena López, secretaria de la CNTE en Zacatecas, coincidió con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, en que sólo se debe regresar a las aulas en semáforo verde y resaltó que el Estado debe asumir su responsabilidad en garantizar la vida, la salud y la educación de los estudiantes.