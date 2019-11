Rechaza Congreso amago de Trump a cárteles

El Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron posicionamientos con los que rechazan amago del Presidente Donald Trump para clasificar a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas.

"El Senado de la República expresa su rechazo a las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América relativas a la posible designación de organizaciones criminales mexicanas como terroristas. El Senado ratifica su postura de irrestricta defensa de la soberanía y la unidad nacional y rechaza cualquier intento de intervención de cualquier otro Estado", dice el pronunciamiento.

"La aplicación coactiva de la ley en nuestro territorio y en particular, la persecución de los delitos cometidos en México compete exclusivamente a las autoridades nacionales sin perjuicio de la cooperación con otro Estado en los términos del Derecho internacional sin que ello implique ningún tipo de intervención extranjera".

El documento afirma que la cooperación jamás incluirá que Gobiernos extranjeros asuman atribuciones que sólo le corresponden el Gobierno de México.

"El Senado asume que, en todo momento, el Gobierno de la República honrará y defenderá los principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución".

Por su parte, la Cámara de Diputados emitió un pronunciamiento en contra del amago intervencionista del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El pleno manifestó preocupación por las implicaciones de la intención del presidente Donald Trump y alertó graves consecuencias en la aplicación de una política intervencionista en el País.

El pronunciamiento indica que la Cámara de Diputados manifiesta su intención hacia una política contraria, en el sentido de atender conjuntamente las amenazas comunes, entre las que se encuentran el tráfico ilegal de estupefacientes y el grave problema del poder de fuego que se ha incrementado por la venta de armas y contrabando, proveniente de la Unión Americana.

"La Cámara de Diputados refrenda el interés por mantener la buena relación entre los dos países y se pronuncia por hacer los esfuerzos necesarios para sostener un diálogo diplomático de alto nivel entre los liderazgos más representativos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de ambas naciones, con el fin de atender la agenda binacional conjunta en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana, tráfico de armas y financiamiento ilícito.

"Y, sobre todo, para poner en marcha estrategias y acciones encaminadas a la cooperación para el desarrollo regional sostenible, basado en la cultura para la paz y el respeto y promoción de los derechos humanos", señala el pronunciamiento avalado por el pleno.

Por el PRD, la diputada Verónica Juárez advirtió que la intervención de Estados Unidos con el argumento de clasificar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas generará mayor violencia en ambos territorios.

"Emplazamos al presidente López Obrador para que, en colaboración con la sociedad, emprenda la defensa decidida de la nación, la soberanía y la independencia nacionales como hemos hecho en otros momentos de nuestra historia, y enfrente, resuelta y valientemente, al presidente Trump y su gobierno", indicó.

Dijo que los diputados del PRD daban su solidaridad a la familia LeBarón, la cual ha sido víctima de la violencia en su más cruda expresión.

Señaló que en su desesperación, por no encontrar respuesta en las autoridades mexicanas y de frente a la soledad en la que los ha dejado el Gobierno mexicano, acudieron a otra patria para salvaguardar su vida y la de sus seres queridos.

"No obstante, estamos convencidas y convencidos de que este es un problema que México y su Gobierno debemos resolver", aseveró.

Pilar Lozano, de MC, hizo un llamado a las fuerzas políticas para conformar un gran frente en contra de las acciones unilaterales que puedan atender contra la integridad del México y en defensa de la soberanía de nuestro País.

"Decimos no a las acciones extraterritoriales, decimos no a medidas unilaterales, decimos sí a la cooperación, decimos sí al respeto recíproco entre naciones soberanas. Mientras eso no cambie México continuará colocando las víctimas y Estados Unidos las armas", indicó.

Con información de Claudia Salazar y Martha Martínez