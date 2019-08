Rechaza Consejo de INE 'Ley Bonilla'

Chihuahua.- Por primera vez, el Consejo General en pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la llamada 'Ley Bonilla', y confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral pongan orden ante esa violación a la democracia.

Durante la sesión de este miércoles, algunos consejeros electorales exhortaron a las partes involucradas a no buscar pretextos para no publicar dicha legislación, que busca que el Gobernador electo Jaime Bonilla se mantenga en el cargo seis años y no dos, paso fundamental para que llegue a las instancias judiciales.

"Estamos ante un impasse, que ojalá pueda terminar en la Suprema Corte de Justicia o eventualmente, si es el caso, ante la Sala Superior, que son los dos órganos con potestad de poder juzgar la constitucionalidad de las leyes eventualmente violatorias de la propia Constitución, para que en su rol de guardianes de la Constitución y de la democracia puedan restablecer un orden hoy vulnerado.

"No hacerlo creo que es una muy mala señal para un País que ha invertido tantos esfuerzos en poder construir su sistema democrático, no vale la pena, tres años en el Gobierno no valen la pena, a cualquier costa para poder echar por la borda lo que generaciones de mexicanos han venido construyendo y que les ha permitido a todas las fuerzas políticas por la vía democrática, con respeto a las reglas del juego, empujadas por todos los actores políticos, acceder al poder público gracias al voto popular", dijo el presidente del Instituto, Lorenzo Córdova.

El tema salió a discusión a petición del representante del PAN en el INE, Víctor Hugo Sondón, quien pidió que el Consejo General se pronunciara al respecto.

La consejera Pamela San Martín calificó como inverosímil que argumenten que la reforma se extravió y por ello no pueden publicarla, y más tarde se convoque a una consulta popular.

"Consulta popular que no solamente por la naturaleza misma del caso es contraria a la Constitución, sino porque la materia electoral no es objeto de consulta popular. Es una afrenta contra los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos, y, sin duda, es algo que debe de echar andar los contrapesos que existen en este País, los contrapesos tanto sociales, como los contrapesos jurídicos, en particular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación", añadió.

Su homólogo Ciro Murayama afirmó que la 'Ley Bonilla' es el caso más delicado en materia electoral de los últimos años, y por ello no puede permitirse ese autoritarismo y abuso de poder.

Criticó que quienes impulsen estas acciones no tengan conocimiento de la ley, pues la Constitución de Baja California no contempla la consulta ciudadana, sí popular, pero establece que ésta no se puede aplicar en materia electoral.

"Así que violación sobre violación. Y fíjense lo que llegan a decir: 'para el efecto del desarrollo de la consulta ciudadana, se advierte que será financiada mediante las aportaciones voluntarias de los diversos representantes populares, militantes de distintos partidos políticos, grupos de la sociedad civil y todo aquel que desee participar en este procedimiento', o sea, con coperachas se resuelven los asuntos constitucionales. Qué descuido, qué desfachatez, qué agravio al Estado de derecho", apuntó.

Los consejeros también criticaron que el Tribunal electoral local le dé la razón a la pretensión política de Bonilla.

El representante de Morena, que prácticamente nunca ha tomado la palabra, lo hizo para criticar al PAN.

"Los diputados que votaron a favor de los cinco (seis) años, si mal no recuerdo, eran puros diputados del PAN, ¿por qué te quejas, maestro, si fueron tus diputados? Por eso digo, fueron tus diputados, a toro pasado. Esto se va a resolver en el Tribunal ni para qué estemos discutiendo este punto aquí, verdad. No tiene caso", indicó.

Después de la acalorada discusión, Córdova insistió en que el tema no está en manos del Instituto, pero está obligado a defender la democracia.