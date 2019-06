Rechaza Ebrard acuerdo de Tercer País Seguro

Washington.- La firma de un acuerdo de Tercer País Seguro, que obligaría a los migrantes que transitan por territorio mexicano a primero solicitar asilo a México cancelando la posibilidad de hacerlo en Estados Unidos, a cambio de eliminar una amenaza de aranceles no sería aceptable para el Gobierno mexicano.



Presentado por la Administración del Presidente Donald Trump como una de sus prioridades para eliminar la amenaza de aranceles a las importaciones mexicanas, Ebrard dijo este lunes que la negativa de México a firmar un acuerdo de Tercer País Seguro es algo que conoce EU.



"Hemos dicho ya desde hace tiempo que un acuerdo o respecto a un Tercer País Seguro no sería aceptable para México. Hasta ahora (los funcionarios de la Administración Trump) no me lo han planteado. Pero no sería aceptable. Y ellos lo saben", dijo Ebrard en conferencia de prensa en esta capital.





Apenas el domingo, el Jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, había asegurado que el declarar a México como País Seguro para los solicitantes de asilo era una de las prioridades de la Administración Trump para reducir el número de migrantes llegando a EU.



"Ellos (los funcionarios mexicanos) pueden hacer de México un lugar seguro donde las personas pidan asilo. Normalmente, cuando uno deja un país, como El Salvador, y pide asilo, esto se hace en el primer País Seguro a donde llega. México es seguro... la gente debe ser capaz de quedarse ahí", dijo Mulvaney ayer en entrevista con la cadena Fox News.



En diciembre, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció estar dispuesto a aceptar de regreso por razones humanitarias a migrantes de terceros países desde Estados Unidos para que esperen en territorio mexicano en tanto avanza su proceso de asilo estadounidense.



Previamente, y de acuerdo con medios estadounidenses, la Administración Trump había solicitado infructuosamente en 2018 al entonces Gobierno de Enrique Peña Nieto firmar un Acuerdo de Tercer País Seguro a través del cual los migrantes solicitantes de asilo deban hacerlo primero en México.