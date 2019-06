Rechaza Ebrard 'acuerdos secretos' con EU

Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que haya una parte oculta del acuerdo logrado con Estados Unidos.

En conferencia de prensa mañanera, junto al presidente Andrés Manuel Lopez, el funcionario aseveró que el acuerdo logrado es migratorio y no incluye temas comerciales.

El Canciller comentó que, a lo que se refiere el Presidente estadounidense de una parte del acuerdo que no fue dada a conocer y que tendría que ser aprobada por el Senado mexicano, es que si las medidas acordadas no funcionan, tendrían que buscar la creación de un sistema regional de asilo, el cual se tendría que presentar al Congreso.

Sobre el tuit de Trump que habla de que México comprará más productos agrícolas, Ebrard aseveró que el acuerdo no contempla eso.

"Es un acuerdo migratorio, lo comercial no está aquí. No tenemos un acuerdo sobre esa naturaleza", sostuvo.

"Yo creo que él se refiere a que al momento de no presentarse las tarifas, entonces va a ser un impulso mayor y que van aumentar las importaciones de Estados Unidos a México, de granos".