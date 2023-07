Rechaza Eduardo Ramírez juicio político contra ministros

Especial / Agencia Reforma / Eduardo Ramírez Aguilar, jefe de la bancada de Morena en el Senado

Ciudad de México.- El jefe de la bancada de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, se manifestó en contra de que los Ministros de la Corte sean sujetos de juicio político por rehusarse a bajar sus emolumentos.

La víspera, diputados federales morenistas habían presentado las peticiones de juicio político.

"Creo que debemos serenarnos. La Corte es un poder que está resolviendo los asuntos sobre la Constitución, sobre temas de legalidad y debemos convocar a la mesura", propuso.

"No debemos caer en una confrontación. Si bien es cierto hay resolutivos que no nos han gustado, que privilegian más el sentido de la legalidad que el sentido social o de la justicia, pero eso creo que no son buenos momentos para el país", adujo.

Ramírez Aguilar se refirió también a los lineamientos adoptados por el INE para los partidos políticos y consideró que el árbitro electoral debe asumir su papel de ser un árbitro justo.

"Los tiempos han cambiado, las reglas del juego político no legales también se han adelantado, todos los partidos políticos. El INE tendrá que asumir su responsabilidad de ser un garante, un árbitro justo, equitativo y desde luego, iniciado el proceso electoral, conoceremos quienes abanderarán cada una de las coaliciones", explicó.