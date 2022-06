Rechaza Fayad ser invitado por AMLO a Embajada

Reforma

Hidalgo.- El Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, aseguró que no ha recibido ninguna invitación del Presidente Andrés Manuel López Obrador para convertirse en Embajador en el extranjero.

Entrevistado durante una gira de trabajo en el Municipio de Zempoala, el Mandatario dijo que quienes esparcen ese rumor lo que pretenden es dañar su imagen de respeto institucional a su partido, el PRI.

"Es un despropósito eso, quien lo diga, que presente una prueba de que hay una invitación para mí o no, hasta este momento yo no he recibido ninguna invitación", dijo.

"Sí, he escuchado al señor Presidente y, bueno, a mí no me parece extraño, hay muchos que sí porque demanda muchas cosas, que cualquier Presidente de la República puede invitar a quien quiera a representar a México, porque no es un asunto partidista, no es un asunto político partidista".

El pasado lunes, un día después de las elecciones, en donde el candidato morenista Julio Menchaca se impuso en Hidalgo a la priista Carolina Viggiano, a pregunta expresa, López Obrador no descartó invitar a Fayad y al también Gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, a convertirse en embajadores.

Tras esa declaración, el dirigente priista, Alejandro Moreno, advirtió que en caso de que aceptaran serían expulsados del partido y acusó que en las elecciones de 2021 hubo mandatarios tricolores que traicionaron al PRI y aceptaron cargos diplomáticos.

Por otra parte, cuestionado sobre si Moreno deben permanecer al frente de la dirigencia del PRI después de que el partido perdiera cuatro de seis gubernaturas disputadas este año, Fayad dijo que lo que corresponde no es solicitar la renuncia de nadie sino hacer un análisis de por qué perdieron.

"Alejandro Moreno fue elegido democráticamente por dos millones de votos, y eso no es cualquier cosa. Él fue electo presidente del PRI en un procedimiento abierto y democrático. Yo no tengo por qué exigir la salida de nadie, ni estoy planteando nada", indicó.

"Al contrario, ustedes saben que siempre guardo un respeto irrestricto a mi partido, a las instituciones, incluso a sus dirigentes e, incluso, cuando no estoy de acuerdo con ellos. Cuando no estoy de acuerdo con mis dirigentes se los digo y se los digo de frente. Ustedes saben que Omar Fayad es una persona que jamás ha apuñalado a nadie por la espalda, jamás".

Sobre la derrota de Viggiano, que fue designada candidata pese a la oposición de Fayad, el Gobernador dijo que dan tristeza los resultados, pero se debe hacer una autorreflexión de lo sucedido.

"Los resultados nos hablan por sí mismos y nos dicen muchas cosas, que tenemos que oír. Y, entre esas cosas, pues la gente, yo no sé si es por 93 años de priismo, pero de que pidió un cambio eso es evidente", comentó.

"Y mira que estás hablando con un Gobernador que, como cosa rara, está bien calificado, o sea, la gente me califica bien en Hidalgo, en las encuestas me siguen calificando bien, a nivel nacional sigo muy bien posicionado, sin embargo, a veces tus positivos no se los puedes pasar al partido o no se los puedes pasar a los candidatos, eso es una realidad".