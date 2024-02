Rechaza Félix pacto Obispos-crimen y defiende a Evelyn

Foto: Especial / El senador Félix Salgado Macedonio aseguró que su hija está haciendo un buen trabajo como Gobernadora de Guerrero

Tras sostener que en Guerrero manda la Gobernadora su hija Evelyn Salgado Macedonio, el senador morenista Félix Salgado rechazó la mediación de obispos con el crimen organizado.

"Cero Iglesia en asuntos del Gobierno. Es que no tiene por qué la Iglesia meterse en asuntos del Estado. Entiéndalo: hay una separación Iglesia-Estado. Imagínense que hubiera una Gobernadora que le dijera: 'Iglesia , ayúdame, métete'. No, por supuesto que no...", sostuvo en entrevista.

Una semana después de que se conociera que Obispos habían intentado pactar con el narco, el senador Salgado Macedonio salió en defensa de su hija.

"La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda está haciendo su trabajo: todos los días se reúne con la Junta de Seguridad, con el Gabinete de Seguridad. Todos los días... ellos son los que están dando cuenta de la situación del Estado y del País", expuso.

"La Gobernadora se llama Evelyn Salgado y no hay más gobernadores que ella; por lo tanto, la responsable de otorgar la seguridad en Guerrero es la Gobernadora. Imagínense ustedes que se anduviera pidiendo la intervención de poderes fácticos para pacificar el Estado. Claro que no. Por eso hay autoridades y para eso están los Gobiernos y en Guerrero hay Gobernadora. Puede haber Obispos que representen a Dios y puede haber Obispos que representen al diablo...".

El líder de los Ardillos asegura que hay un contubernio entre el crimen y el gobierno y con morenistas...

Esos son montajes de ya sabes quién, el rey de los montajes; pero que vayan a las fiscalías y aporten los documentos, hay gobierno y hay buena Gobernadora...

La Alcaldesa de Chilpancingo, ¿tiene vínculos con el crimen?

Ah... que les conteste ella...

¿Vería con buenos ojos que la Gobernadora negociara con el narco?

Por supuesto que no, no debe ser. El Gobierno tiene que dar el tratamiento adecuado a toda la población.

Alertan fuerte crisis de inseguridad

El Centro de Derechos de las Víctimas "Minerva Bello" externó su preocupación y repudio por los hechos de violencia nuevamente registrados en San Miguel Totolapan, en donde un enfrentamiento entre miembros de los grupos criminales de La Familia Michoacana y Los Tlacos dejó al menos 12 muertos.

"Este hecho se suma al clima de violencia generalizada en el Estado de Guerrero en medio de una fuerte crisis de inseguridad", señaló en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El Centro alertó a las autoridades que podría ocurrir otro enfrentamiento en Buenavista y Tetela del Río, ya que las familias reportan que están rodeadas.

Ante ello, le pidió al Gobierno que se instale una base de operaciones mixtas que disuada las confrontaciones entre los grupos del crimen organizado que siguen cobrando vidas de la ciudadanía y aterrorizando la vida de las comunidades.

"Es importante la presencia de las fuerzas del Estado de manera permanente y también es importante que se tomen acciones pertinentes orientados a la creación de mecanismos para la pacificación de nuestro Estado a fin de que la población pueda recuperar y a desarrollar su proyecto de vida en condiciones dignas y seguras", indicó.

Con información de Jesús Guerrero