Rechaza juez suspender alerta migratoria contra 'Alito'

Agencia Reforma / Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI

Ciudad de México.- Una juez federal rechazó suspender temporalmente la alerta migratoria contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con la cual fue retenido durante una hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al regresar de un viaje de Europa, el 10 de julio pasado.

Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, Juez Décimo Sexto de Distrito en Amparo de esta capital, negó al campechano la suspensión provisional contra su inclusión en el listado de control del Instituto Nacional de Migración (INM).

Moreno es investigado por la Fiscalía General de Campeche, y el 8 de julio, Presidencia también reveló en un tuit publicado por error, que la Fiscalía General de la República (FGR) también lo indaga por "tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal".

Si bien la alerta migratoria es un aviso del INM, cuyo alcance puede ser incluso el impedimento para salir del país, ésta se emite por solicitud de una autoridad competente y ante la existencia de una orden de captura o de otros mandamientos que restringen el tránsito de una persona.

Sin embargo, el priista no tiene una orden de aprehensión por ninguna de las indagatorias en curso y, para que exista, previamente debe ser sujeto a desafuero, un procedimiento que solicitó la Fiscalía de Campeche y que por ahora está congelado.

Cuando "Alito" fue retenido en julio pasado en el AICM, el INM precisó que la alerta derivó de "una solicitud de autoridades de Campeche", sin aclarar qué autoridad.

En su demanda de amparo, el líder priista manifestó que la alerta migratoria en su contra es inconstitucional, al no haber razón alguna para someterlo a ese procedimiento establecido en la Ley de Migración, porque no estaba inmigrando a México, por ser su residencia habitual.

El próximo miércoles la Juez Ruiz celebrará la audiencia en la que determinará si concede o no la suspensión definitiva contra la alerta migratoria.

El priista presentó desde julio este amparo contra su inclusión en la lista de control migratorio, pero es hasta ahora que se da entrada y hay un pronunciamiento sobre la suspensión, debido a que en un principio tanto Martín Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, como la juez Ruiz, se declararon incompetentes para tramitar el caso.

Tras un conflicto competencial, un tribunal colegiado turnó el amparo a esta última.

"Motivación política"

En su amparo, "Alito" afirma que tanto la alerta migratoria como las investigaciones en su contra tienen una motivación política, porque son consecuencia de no haber apoyado la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En el caso concreto, resulta violatorio del artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el hecho de que se me prive (aunque sea temporalmente) de mi libertad por un proceso migratorio motivado políticamente, sin haberse seguido juicio previo ante los tribunales competentes para tal efecto", dijo en el amparo.

"El 17 de abril de 2022, poco antes de la votación de dicha iniciativa, el suscrito recibí una llamada del señor Manuel Velasco Coello, en la que me transmitió un mensaje, de parte del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, amenazándome para que me pronunciara a favor de la iniciativa de Reforma Eléctrica; o de lo contrario, 'se iban a ir con todo' en mi contra. Dicha reforma no alcanzó la mayoría requerida".

"A partir de este hecho, el Gobierno Federal ha desatado una campaña de desprestigio en mi contra a través de un programa de televisión del Gobierno del Estado de Campeche, la edición y manipulación de audios de julio de 2022".

El 10 de julio pasado, al regresar de Europa, donde hizo una gira en varios organismos internacionales para denunciar la "persecución" de la que dice se atribuyó al suscrito, incluso, ejecutando un cateo en mi residencia en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, el día 4 r objeto él y la Oposición, Moreno fue retenido en el AICM.

En el amparo, relata su versión de lo ocurrido.

"A mi regreso... se realiza un acto de molestia en mi persona al ser separado del resto de los viajeros, sin explicación en ese momento y detenido de manera ilegal por un lapso aproximado de una hora en las oficinas del Instituto Nacional de Migración en la Terminal 2 del AICM", refiere.

"Al preguntar cuál era el motivo de mi detención, los agentes federales de migración me comunicaron que existía una Alerta Migratoria a mi nombre, y que por ello procedían a detenerme y a llevar a cabo una segunda revisión migratoria.

Enseguida, los agentes migratorios le hicieron llenar un formato no oficial en el que le requirieron información como el nombre de sus acompañantes en el viaje, antecedentes de orden penal, civil, o familiar, fecha de salida, razón de su viaje, país de procedencia, domicilio, ocupación, y países visitados. Poco después fue liberado.