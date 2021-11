Rechaza Lozoya sobrecosto de planta de Agronitrogenados

Associated Press

Ciudad de México.— Emilio Lozoya afirmó esta tarde que Pemex adquirió la planta "chatarra" de Agronitrogenados por pedido de la oposición en el marco del Pacto por México y rechazó que la compra se haya realizado con un sobreprecio, como le imputa la Fiscalía General de la República.

Durante la audiencia de esta tarde, en la que le impusieron la prisión preventiva justificada en el Caso Agronitrogenados, el exdirector de Pemex sostuvo que el plan para adquirir la planta de Altos Hornos de México (AHMSA) es anterior a su llegada a la empresa productiva del Estado.

"Quisiera dejar en claro que el proyecto de la planta fue analizado por dos o tres Consejos de Administración, incluso por el de PMI, que es una empresa que está fuera del país; de tal forma que decir que yo influí en personas que ni conozco, es absolutamente falso de análisis objetivo. A Pemex se le dio un mandato con el Pacto por México en el que la oposición pidió que se impulsara la producción de fertilizantes, porque imprimir fertilizantes era más caro que producirlos en México", dijo ante el juez Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

"Se acusa erróneamente un sobreprecio en la adquisición, pero quiero dejar en claro que Auditoría Superior de la Federación no tenía observaciones mínimas sobre esa planta que se cobró. Hubo un avalúo del Indaabin, del Colegio de Ingenieros, del despacho White & Case, quienes determinaron un cierto valor, de tal forma que relacionar este caso con la actividad previa al servicio público son afirmaciones sin sustento".

Tranquilo en su alocución, el exfuncionario abundó que, tan no hubo un sobrecosto, que la empresa de fertilizantes más grande del mundo ofreció en el sexenio pasado adquirir la mitad de la planta del complejo Pajaritos, en Veracruz, por un valor casi 5 veces mayor que el pagado por Pemex.

"Yara, la empresa de fertilizantes más grande del mundo, quería comprar el 51 por ciento de la planta, su oferta era de más de mil millones de pesos; esa propuesta fue aceptada ¿quien será el mejor juzgador sobre el valor de la planta si no es la empresa más grande del mundo? ¿Y que sucedió? Las personas que le sucedieron en el cargo desecharon la oferta", dijo.

Como lo hizo en el caso Odebrecht, en este proceso Lozoya dijo que los 3.4 millones de dólares que le acusan haber lavado en este proceso, no es ningún dinero ilícito y se trata de honorarios cobrados por servicios de consultoría a AHMSA antes de ser nombrado director de Pemex.

Se trata de dos contratos de consultoría inmobiliaria, uno relacionado con el Tren Interurbano México-Toluca y otro por un proyecto ferroviario en Coahuila, pagados por la empresa de Ancira.

Lozoya dijo que en el caso del contrato del tren, invirtió miles de horas hombre durante dos años y lamentó que no se hubiese llevado a cabo este proyecto, pues de haber sucedido así la obra ya estaría terminada "y no como el caso del tren interurbano que no sé si ya estaba concluido".

"Hablan de lavado de dinero cuando quien paga es una empresa pública que está listada en la Bolsa (de Valores), debidamente auditada. Entonces ¿quién te puede pagar? ¿qué tipo de escrutinio puede tener una empresa?", cuestionó