Rechaza Monreal dejar Morena por presiones

Archivo / Agencia Reforma / El legislador zacatecano no fue invitado a acto donde se presentaron los posibles candidatos a Presidencia

Ciudad Juárez.— El senador Ricardo Monreal aseguró que se mantendrá en las filas de Morena, sorteando las presiones de sus adversarios, pese a no ser considerado entre los precandidatos a la Presidencia.

En Mérida, Yucatán, donde se reunió con la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), el legislador zacatecano consideró, en todo caso, que, para él, el límite es la dignidad.

"Estoy luchando en Morena, tengo 25 años de luchar al lado del presidente, que tengo claridad en lo que está pasando y que el límite mío es la dignidad. Quiero seguir luchando en Morena, pero si se me sigue excluyendo, es complicado para mí", dijo.

Desde que Morena hizo desfilar, en Toluca, a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, quedó de manifiesto que Monreal había sido marginado de la carrera por la candidatura presidencial.

Incluso, se han esparcido versiones que sugieren que podría ser removido de la coordinación del grupo parlamentario.

"No voy a aceptar que la presión de grupos impidan continuar en Morena, rectifiquen. No me voy a salir de Morena, no pienso renunciar a Morena; pienso mantenerme en Morena y luchar dentro de Morena."

Optimista, aseguró que podría ser un buen presidente de la transición.

"Quiero ser el presidente de la reconciliación", exclamó.