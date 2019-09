Rechaza Morena buscar influir en TEPJF

Ciudad de México.- La bancada de Morena en el Senado aseguró que no pretende adelantar la designación de cuatro Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para influir en su integración.

"Nosotros no estamos de acuerdo con repartos groseros que en el pasado operaron. No somos lo mismo. Si en el pasado operaron, nosotros ahora no hemos hecho nada de eso y, en todo caso, primero tiene que pasar por el grupo parlamentario la discusión", afirmó el coordinador morenista Ricardo Monreal.

La semana pasada, los senadores Germán Martínez, Cruz Pérez Cuéllar y Rubén Rocha turnaron a Comisiones una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para reducir el periodo de cuatro de los siete magistrados electorales.

De prosperar, los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante se apartarían del cargo el 31 de octubre próximo.

"Vamos a tener que discutir en el grupo y si el grupo fija una posición vamos a llevarla al Pleno. Pero no, nosotros no estamos de acuerdo con eso.

"Es una decisión de intentar restaurar la violación constitucional que se hizo de manera partidista, en un afán verdaderamente lamentable de haber modificado los plazos que el espíritu legislativo contemplaba, y después de haber ya votado", añadió Monreal.