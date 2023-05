Rechaza Morena convocar a extra para nombramientos del INAI

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Morena y sus aliados evitaron esta tarde, en el seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que prosperara la convocatoria a un periodo extraordinario para designar a dos comisionados del INAI.

Con 16 votos a favor y 20 en contra, la bancada mayoritaria se aferró y, lejos de mostrarse proclive al mandato judicial que ordenaba el desahogo de un periodo extraordinario, cargó contra la Corte y su presidenta la ministra Norma Piña, que fue tachada de "facciosa" y "golpista".

En el epílogo del debate, el morenista César Cravioto propuso que se aprobaran los 100 nombramientos pendientes que hay en tribunales administrativos y electorales para empujar los de los comisionados del INAI, y aunque el PAN le tomó la palabra al final no dio su brazo a torcer.

"Acuso a la ministra presidenta, Norma Piña, de facciosa y de estar en una actitud golpista contra el Gobierno de la República y de poner en riesgo la estabilidad del Estado mexicano y del Estado de Derecho", dijo desde la tribuna el diputado petista Gerardo Fernández Noroña.

Aspirante a la candidatura presidencial morenista, Fernández Noroña afirmó que el Poder Judicial además de "hacer una intromisión majadera en asuntos del Poder Legislativo, sólo falta que nos diga el sentido de nuestro voto".

Por el PAN, el senador Julen Rementería del Puerto echó en cara a los morenistas haberse convertido "en una auténtica tapadera del Gobierno para taparle todas las porquerías que están haciendo con el dinero de los mexicanos".

Fernández Noroña pidió de nuevo la palabra para sostener que el Poder Judicial no tenía facultades para convocar a un periodo extraordinario de sesiones "ni para obligarnos a realizar un periodo extraordinario".

Un día después de que el PT se desmarcara del candidato que postuló al Gobierno de Coahuila, el diputado petista Reginaldo Sandoval advirtió que el Partido del Trabajo "no es sólo un aliado de Morena, sino un partido hermano de Morena.

"Y algo más: Morena, el PT y el Verde somos un solo partido de la 4T, que no les quepa ninguna duda", expresó Sandoval.

Por su parte, el senador Germán Martínez se enfrascó a gritos en un pleito con el petista Gonzalo Yáñez.

"Obradoriza tu casa, agáchese en Coahuila, culimpínese en Coahuila, agáchese. Lamebotas, lacayo, lamebotas. Y lámala las botas a Guadiana y a López Obrador", le espetó el fundador del Grupo Plural.

"A este juicio no se le ha terminado el tiempo, a los tipos penales no se les termina el tiempo. Abusados los que quieren ser candidatos: vamos a promover la inhabilitación (de senadores) y vamos a ver los tipos penales por no cumplir los amparos", advirtió Martínez.

El morenista César Cravioto aseguró que la bancada mayoritaria jamás permitiría que un juez le "tronara los dedos" para acatar sus sentencias.