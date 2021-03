Rechaza Nieto abrir pruebas contra Cabeza de Vaca

Reforma

Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se negó a exponer a diputados las investigaciones que dieron origen a la solicitud de desafuero contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El funcionario federal se presentó ante los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara baja, luego de que su presidente, el petista Óscar González Yáñez, lo convocó para que proporcionara información sobre las indagatorias que dieron lugar a la solicitud de procedencia contra el Mandatario local.

No obstante, Nieto les informó que estaba imposibilitado para ello, porque hacerlo violentaría el debido proceso, lo que podría ser utilizado por el demandado a su favor.

En la reunión que duró menos de 20 minutos y en la que no estuvo presente González Yáñez, el convocante, también participó Anselmo Mauro Jiménez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República (FGR), quien secundó los argumentos de Nieto.

La reunión tuvo lugar luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se debe dar a conocer el expediente que se analiza en la Cámara de Diputados, luego que la Sección Instructora dio entrada a la solicitud de procedencia.

El panista Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Comisión, lamentó que los diputados de Morena y sus aliados insistieran en la convocatoria, a pesar de que previamente les habían insistido sobre el riesgo de violentar el debido proceso con ella.

Ayer, Cabeza de Vaca solicitó que la reunión fuera suspendida a efecto de salvaguardar el debido proceso.

Además, señaló que la Sección Instructora es la única instancia parlamentaria que tiene competencia para llevar a cabo las diligencias encaminadas a establecer si se cometió o no un delito.

La secretaria de la Comisión, la panista Marcela Torres Peimbert, denunció que la reunión fue convocada sin consultar a la Mesa Directiva de ésta y que, como ha ocurrido desde hace un año, el presidente de la misma no se presentó y, en su lugar, la reunión fue presidida por el también petista José Luis Montalvo.

"El doctor Santiago Nieto tomó la palabra desde el principio y lo dijo: toma la decisión de no participar y sólo escuchar los posicionamientos, igual que la Fiscalía General de la República", relató.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, defendió la convocatoria, al afirmar que con ella se da transparencia al proceso que se lleva a cabo en San Lázaro.

"Al decir la verdad, que no se está ocultando nada, que no hay persecución política, y que vienen y comparezcan (e informen) que en este momento no pueden dar información, porque se violentarían los derechos de esta persona", expresó.

Mier insistió en que la convocatoria era necesaria, porque había interés nacional sobre el proceso en contra de Cabeza de Vaca.

El morenista reconoció que su bancada estaría dispuesta a buscar mecanismos para que se haga público el expediente, aunque reconoció que no pueden permitir que les gane el ímpetu político.

"Todos los políticos queremos eso, pero es tan sutil la línea entre lo jurídico y lo político que no podemos permitir que nos ganen nuestros ímpetus políticos sobre preceptos jurídicos, entonces aquí la prudencia nos lleva a contener esos ímpetus políticos", sostuvo.

El coordinador dijo que la Sección Instructora será la que determine cuál será el momento procesal en el que se pueda hacer pública esa información.