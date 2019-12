Rechaza Oposición fast track en T-MEC

Ciudad de México.- Las bancadas del PAN, PRD y PRI exigieron a la Mesa Directiva del Senado que la revisión del protocolo de enmiendas aprobado ayer por los negociadores del T-MEC no sea desahogada en fast track.

En la apertura de los trabajos de la sesión de este miércoles, legisladores de Oposición protestaron por no tener en sus manos el documento y reclamaron tiempo suficiente para revisarlo.

"Es importante darnos tiempo de análisis. No se vaya a ensuciar el proceso con un fast track", advirtió el perredista Miguel Ángel Mancera.

"No es digno que no conozcamos ese texto, sería irresponsable aprobar cambios de un documento tan importante sin conocerlo".

"No queremos que se pretenda aprobarlo en fast track", planteó la panista Alejandra Reynoso.

Por el PRI, el senador Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, expuso que si hay una puerta que implique para Estados Unidos una custodia laboral de revisión en México, la República también debería tener permiso para hacer inspecciones laborales en el vecino del norte y en Canadá.

"Están regalando lo que regaló Santa Ana cuando dio Texas", alertó. "Lo real es que si no tenemos el documento original no podemos hacer un debate", protestó.

Las también priistas Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes Rangel reclamaron el texto para poder iniciar su revisión.

El senador morenista Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, explicó que había planteado a las bancadas desahogar la revisión del documento a partir de las 18:00 horas, si es que para entonces éste ya había llegado a la Cámara alta.

De hecho, Vasconcelos informó que había citado a esa hora al Subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade.

"Si no lo aprobamos mañana o estos días, nos tendríamos que ir hasta febrero y eso enviaría mala señal a los parlamentos y a la economía", previno.

A temprana hora, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que percibía un "ambiente positivo" de cara a la ratificación del T-MEC.