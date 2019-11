Rechaza Presidente recibir a Sicilia

Ciudad de México.- Luego que Javier Sicilia anunció una caminata a Palacio Nacional para exigir un cambio en la estrategia de seguridad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a recibirlo, pero aclaró que sí será atendido por su Gobierno.

En su conferencia mañanera, el Mandatario dijo respetar pero no compartir la posición de Sicilia y aseguró que la manifestación que realizará es signo de la vida democrática en el País.

"Nosotros respetamos el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir y todos los opositores o los que demandan al Gobierno tienen derecho de expresarse, a manifestarse, de modo que lo manifiesten (...). Nosotros tenemos que respetar a quienes se oponen al Gobierno, sea quien sea, y pues yo vengo de la Oposición, nosotros hacíamos marchas, éxodos, manifestaciones, imagínense cuántas veces estuvismo en el Zócalo, y vamos a seguir estando, para no perder la costumbre.

"Adelante la protesta, no podemos impedirla, desde luego no compartimos sus puntos de vista pero esto es también normal de un sistema democrático".

López Obrador insistió en que mantendrá su estrategia de seguridad y no se retomará, como hay quienes han pedido, el uso de la fuerza que sólo acarreó muerte y más violencia al País.

"Ahora se quiere que se cambie la estrategia en materia de seguridad, nosotros no vamos a regresar a lo mismo, no es con el uso de la fuerza, no es con la violencia (...). Hacer lo que se hacía antes de reprimir, de torturar, de perseguir, desaparecer a personas, de masacrar, con los índices de letalidad más altos desde la Revolución Mexicana, donde había más muertos en enfrentamientos que heridos, que detenidos, ¿Seguir con eso? ¿Regresar a eso?.

"Ahora sí que lo que diga mi dedito, aunque hagan todas las manifestaciones que consideren, con absoluta libertad, pero no vamos a regresar a la estrategia fallida que causó tanto daño, que enlutó a México, que todavía estamos padeciéndola, y tiene que haber oposición y que caminen", sostuvo.

Al Presidente se le cuestionó si atendería al activista.

"No sé", respondió, "lo puede atender la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, porque así como él tiene el derecho de manifestarse y de ser recibido, pues todos los ciudadanos, y yo tengo también muchas actividades, tengo que administrar mi tiempo, que es de todos".

El tabasqueño advirtió que no se prestará a que la prensa conservadora y sus adversarios usen ese encuentro para exhibirlo.

"Imagínense yo voy a estar esperando aquí, y la prensa conservadora, fifí, y nuestros adversarios dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores, el gran encuentro", expresó.

"Cuántos días de notas en la prensa fifí sobre la marcha y el encuentro para que me siente en el banquillo de los acusados y todo México se dé cuenta, ¡Qué barbaridad! Vilipendiado el Presidente, ninguneado el Presidente, hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades, da flojera eso, pero digo, eso no quiere decir que no se le va a atender".