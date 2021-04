Rechaza Salgado puesto de delegado en Guerrero

Félix Salgado afirmó que rechazó el puesto de delegado con funciones de presidente que le ofreció la dirigencia nacional de Morena.

El ex candidato a la Gubernatura de Guerrero aseguró que jamás se le consultó ni informó oficialmente del nombramiento, sino que supo por los medios.

"A mí no me dijeron nada, pero supe que me habían nombrado delegado político con funciones de presidente, y dije 'no, yo no sirvo para eso'.

"Yo dije que el presidente en Guerrero es Marcial Saldaña, yo no soy, ni el delegado, no quiero ese cargo porque no me gusta, admiro a quien sabe administrar un partido, yo no le entro, no jugué para eso, ni para ser recompensado", señaló en entrevista con medios de Chilpancingo.

Aseguró que únicamente dijo a la dirigencia que sí está de acuerdo en que la candidata surja de una encuesta.

"Nadie podrá decir 'Félix puso a su hija', no, lo que el pueblo diga, y quien salga, yo respaldo, entonces no soy presidente ni delegado, sólo senador con licencia, y voy a hacer gobernador de Guerrero.

"¿Cuándo? No sé, pero voy a vivir más de 100 años", aseguró.

Insistió en que la candidata que quede ganará la Gubernatura y él no intervendrá ni influirá en ese gobierno.