Rechaza Senado a 119 aspirantes para órgano educativo

Con miras a la integración de la Junta Directiva y del Consejo Técnico del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, 119 aspirantes a integrar esos órganos fueron rechazados.



Los candidatos no presentaron documentación completa, no cubrieron los requisitos necesarios y no aportaron datos indispensables, según informó el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen.



La Comisión de Educación del Senado de la República presentará a la Junta de Coordinación una lista con los candidatos que considere con posibilidades de integrar esos entes.



El organismo sucede al desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, merced a la aprobación de la nueva reforma.



Según explicó el presidente de la Comisión, el morenista Rubén Rocha, para la Junta Directiva se elegirán a cinco de los nueve candidatos que sí fueron registrados.



Los candidatos son: Early Buenfild Baños, Florentino Castro López, Andrea Contreras Ramírez, Luis Raúl Cortés Ortiz, Óscar Daniel del Río Serrano, Rafael Freyre Martínez, Francisco Miranda López, Isabel Cristina Montalvo y Manuel Alberto Navarro.



Para el Consejo Técnico se elegirán a siete de nueve candidatos de entre Andrea Contreras Ramírez, María Adriana Dander Flores, Francisco Deceano Osorio, Rafael Freyre Martínez, Armando Loera Varela, Arcelia Martínez Bordón, Roberto Tomás Miklos, Oralia Orellana Moreno y Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante.