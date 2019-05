Rechaza Zoé Robledo crisis severa en IMSS

Ciudad de México.- En el IMSS no existe una crisis severa, aseguró Zoé Robledo, director de la dependencia.

"Si estuviera detenido o paralizado, el País lo estaría también; si el IMSS no estuviera ejerciendo los recursos que tiene para el pago de las pensiones y jubilaciones, eso se vería en cada rincón del País".

A través de un comunicado, mencionó que los desafíos del IMSS se derivan de una concepción política de los últimos sexenios respecto a la seguridad social, que fue proveída de manera diferente.

"Con una visión que no comparto, una visión mucho más privatizadora", dijo.

Señaló que en el IMSS se seguirán aplicando los principios de austeridad del Gobierno federal, es decir, no al gasto superfluo y reducir al personal que no contribuya a los objetivos planteados.