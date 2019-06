Rechazan AN y PRD propuesta de revocación

Ciudad de México.- La bancada del PAN en el Senado de la República y la dirigencia del PRD rechazaron la nueva propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que la consulta de revocación de mandato se realice el 21 de marzo de 2021 y no el día de la elección federal de ese mismo año.

"La propuesta del Presidente de hace unos minutos, para que la revocación de mandato sea el 21 de marzo del 2021 es INACEPTABLE. Prueba que quiere MANIPULAR las elecciones intermedias. Morena tendría DOBLE campaña. Busca reelegirse. NO pasará. #RevocaciónEsReelección", escribió en su cuenta de Twitter el coordinador de la bancada, Mauricio Kuri.

"De plano @lopezobrador _ cree que puede engañar a los mexicanos, ahora propone 'adelantar' la revocación de mandato para meses antes de la elección de 2021, para hacer campaña antes y ayudar a sus candidatos a diputados federales. Bajo ningún motivo. Que respete la democracia y equidad", advirtió el senador panista Damián Zepeda.

En tanto, la dirigencia del PRD consideró que la consulta debería celebrarse después del 1 de diciembre de 2021, cuando se cumplan tres años de Gobierno de López Obrador.

"La Revocación de Mandato siempre se lleva a cabo a la mitad de un período de Gobierno. Si el Presidente @lopezobrador_ quiere llevarla a cabo, tendría que ser después del 1° de diciembre de 2021 justo al cumplir sus tres años de Gob y no queriendo sacar raja electoral en mazo de este año", publicó Ángel Ávila, dirigente perredista.

El tema de la revocación de mandato será discutido en el periodo extraordinario de sesiones que inicia este martes en el Senado de la República.