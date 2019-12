Rechazan cambios del Senado sobre juicios presidenciales

Ciudad de México.- Por 446 votos el pleno de la Cámara rechazó, por segunda ocasión, los cambios hechos por el Senado a la iniciativa presidencial por la que en adelante éste podrá ser juzgado y procesado por los delitos de corrupción, electorales y otros.

En 2018 el Senado recibió la iniciativa de la Presidencia para reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución, y agregó que los legisladores pudieran ser procesados por los mismos delitos que el jefe del Ejecutivo Federal, pero esto dio a diputados y a senadores privilegios extra, “por eso los rechazamos”, explicó el diputado Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena en San Lázaro.

“No queremos el privilegio de no poder ser procesados y enjuiciados por la mayor parte de los delitos, como lo ha propuesto en el Senado. No gracias, no hemos venido a pedir privilegios, sino a eliminarlos…no queremos el privilegio que nos quieren colgar”, insistió.

Todas las bancadas: Morena, PAN, PRI, PRD, PES, PT y PVEM votaron en contra de la minuta del Senado –que sólo tuvo un voto en favor-- pues se coincidió en que tal cual está la hoy la Constitución los diputados ya pueden ser imputables por delitos de todo tipo, y ponerlos en el artículo 108 constitucional les generaría el privilegio de ser procesados sólo por delitos graves.

Ricardo Villareal, del PAN, dijo que su partido vota en contra “porque es un retroceso, no le quita el fuero al presidente y nos da más privilegios”.

Recordó que en San Lázaro ya fue desaforado un diputado (Cipriano Charrez) “que con esa reforma no sería desaforado porque un homicidio culposo no sería motivo para desafuero. Lo que pretende Morena y sus aliados es protegerse”, acusó al rechazar los cambios del Senado, con el apoyo morenista en esa Cámara.

La de hoy fue la segunda vez que el pleno de la Cámara rechaza la minuta con los cambios hechos por el Senado, por lo que éste podría congelar el asunto hasta un nuevo periodo ordinario de sesiones “o entrar en razón y dejar la iniciativa como fue propuesta: ampliar los delitos por los que el Presidente podrá ser procesado”.

Gómez dijo que en su interpretación el asunto sigue vivo aún, y Senado podría en este periodo de sesiones (que está por concluir) aprobar lo que la Cámara les propone: no dar privilegio a los legisladores.

Tras la votación, que rechazó los cambios del Senado, la mesa directiva de la Cámara de Diputados determinó que se aplicará la disposición constitucional que establece que el asunto no podrá ser abordado de nuevo sino hasta otro periodo ordinario de sesiones “a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes”.





Fuente: www.elimparcial.com