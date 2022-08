Rechazan devolverle el pasaporte a Ildefonso Guajardo

La justicia federal rechazó devolverle el pasaporte a Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía, pese a que ya fue suspendido el proceso penal en su contra por un presunto enriquecimiento ilícito de 9.3 millones de pesos.

La magistrada Gabriela Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario Penal, canceló el trámite del amparo con el que Guajardo reclamaba su salvoconducto, argumentando que antes del juicio de garantías el ex funcionario debió promover un recurso de revocación y no lo hizo.

Es decir, que si hubiera interpuesto la revocación y se la negaban, entonces sí hubiese procedido la admisión y trámite del amparo.

Debido a que la decisión de la magistrada no fue impugnada, el pasaporte del ex secretario se quedará en la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

"El quejoso no agotó el medio ordinario de defensa procedente, en observancia al principio de definitividad, esto es, no interpuso el recurso de revocación... contra el auto que inadmitió el recurso de apelación. Por ende, procede sobreseer en el juicio constitucional", resolvió Rodríguez Escobar.

El 8 de julio del año pasado José Rogelio Alanís García, entonces juez de control federal del Reclusorio Norte, vinculó a proceso a Guajardo por enriquecimiento ilícito y le concedió la libertad bajo medidas como la prohibición de salir del país, residir en su domicilio particular de la Ciudad de México, presentarse el día 8 de cada mes en la Unidad de Medidas Cautelares y entregar su pasaporte.

Guajardo no apeló el fallo, por lo que el procedimiento continuó su curso. Sin embargo, debido a que el 29 de agosto rindió protesta como diputado federal, el 26 de noviembre siguiente el juez de control suspendió el proceso por el tiempo en que permanezca con fuero, es decir, hasta el 31 de agosto de 2024.

Si bien la Fiscalía General de la República impugnó esta resolución, el 31 de diciembre pasado la magistrada Isabel Porras Odriozola confirmó la suspensión del proceso.

Por lo anterior, el legislador pidió que le devolvieran el pasaporte, sin embargo, el 12 de enero pasado el juez de control rechazó su solicitud, con el argumento de que la suspensión del procedimiento no implicaba dejar sin efectos la vinculación a proceso y las medidas cautelares.

Guajardo apeló pero el 10 de febrero la magistrada Porras Odriozola esta vez no falló a su favor y determinó que la impugnación era inadmisible, ya que no es un fallo que la norma procesal considere como apelable.

Es contra esta última decisión de el ex secretario presentó el amparo que la magistrada Rodríguez Escobar decidió sobreseer o cancelar su trámite, dado que el quejoso no eligió correctamente el recurso para litigar desde un principio, pues debió primero presentar la revocación y no la apelación y el amparo.

En este expediente, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción atribuye a Guajardo un supuesto enriquecimiento ilícito de 9 millones 373 mil 996 pesos en tres rubros de su patrimonio: una cuenta bancaria en Estados Unidos, pagos a una tarjeta de crédito y la compra de una obra de arte.

El más relevante es una cuenta de ahorro en el Bank-Fund Staff Federal Credit Unión (BFSFCU), con sede Washington, donde la FGR señala que existen depósitos de origen no aclarado por 8 millones 169 mil 639 pesos.

El segundo concepto en importancia es la compra del cuadro "La Isla" del pintor oaxaqueño Guillermo Olguín, en la Galería Rocío Castelo, de Monterrey, por un total de 800 mil pesos. El pago lo hizo en 2010 pero su entrega fue hasta el 2015.

La Fiscalía también señala una diferencia aparentemente no aclarada en pagos a una tarjeta American Express entre los años 2016 y 2017, por un monto de 404 mil 327 pesos.