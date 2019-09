Rechazan estudiantes de la UNAM diplomado de Anaya

Ciudad de México.- Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM tomó las instalaciones en protesta contra la impartición de clases de Ricardo Anaya en un diplomado.

"Estudiantes organizados hemos tomado nuestro plantel a modo de protesta por la invitación a Ricardo Anaya con motivo de la impartición del diplomado 'Política mexicana contemporánea, una mirada plural'", indican los estudiantes en un comunicado.

Los inconformes mantienen cerradas las instalaciones.

Los alumnos se manifiestan en contra de las supuestas políticas neoliberales que representa el ex candidato presidencial pues argumentan que el diplomado propicia la aceptación de la derecha en la UNAM.

"La situación (el diplomado) representa la aceptación de la ultra derecha en nuestra Universidad", exponen.

El diplomado "Política mexicana contemporánea, una mirada plural" comenzaría este viernes y tendría una duración de 120 horas.

Personas encapuchadas vigilan los accesos de esta sede, mientras al interior se discuten medidas a tomar ante la posible llegada de Anaya a Ciudad Universitaria.

Entre éstas están correr al ex dirigente del partido y para ello se propone conseguir jitomates, pan o bolillos para aventarle.

"La petición de que venga un directivo es respecto a nuestra petición como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de cuáles van a ser nuestras exigencias ante la dirección (...) no es exigir que venga un directivo a decir: 'ah pues vino Anaya porque está chido que el imparta un seminario", dijo una alumna en asamblea.

"Que expliquen cuáles son las razones por las cuales determinaron que esa persona iba a ser relevante en este seminario y bajo qué fines", agregó.

En tanto, otro joven a través de altavoz manifestó su inconformidad con que no se haya consultado al estudiantado.

"La Dirección nunca nos consulta de nada. ¿Por qué está toda esta gente? Porque no nos consultaron. Lo hicieron el viernes porque pensaron que los estudiantes se iban a ir de fiesta y no iba a haber ninguna movilización", expuso.

"El grueso de la Facultad no son los trabajadores, ni los profesores, son los estudiantes", añadió.

En el grupo académico que impartiría el curso, además de Anaya, también se encuentran el tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda; la senadora priista Beatriz Paredes Rangel, y la diputada, también priista, Dulce María Sauri Riancho.

También participarán el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral; el ex consejero del IFE, José Woldenberg; el economista Rolando Cordera; el ex Secretario de Salud, Salomón Chertorivski; y el ex portavoz presidencial Rubén Aguilar, entre otros.

Por su lado, UNAM informó, a través de un comunicado, que Anaya no está programado para participar en el diplomado el día de hoy.

Además, invitó a los manifestantes a reconsiderar su postura y establecer una mesa de diálogo.