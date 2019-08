Rechazan indígenas Tren Maya en Chiapas

Tapachula, Chiapas.- Indígenas de 11 municipios de Chiapas realizaron una peregrinación de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez en rechazo a proyectos de infraestructura como el Tren Maya, ya que causan daños en sus territorios.

"Nos unimos para manifestarnos con una sola voz en contra de los mega proyectos nacionales y trasnacionales, de un Gobierno que continúa favoreciendo la imposición de estos proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico, Zonas Económicas Especiales, el Proyecto Integral Palenque-Cancún, el proyecto de construcción de presas hidroeléctricas y concesiones mineras, entre una gran lista que sigue minando y destruyendo la naturaleza y que ponen en riesgo nuestra existencia como pueblos originarios", expusieron.

Los integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio también acusaron que la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha significado un verdadero cambio político en el País.

A los pueblos originarios, advirtieron, no se les respetó su derecho a decidir, mediante consulta, sobre los proyectos que los afectan de manera directa.

"No más consultas amañadas, exigimos rehabilitación de las carreteras ya existentes", expuso uno de los manifestantes al dar lectura a un comunicado.

También se pronunciaron contra el despliegue de la Guardia Nacional en distintas zonas, pues es una forma de militarización e intimidación social.

Los inconformes demandaron que se generen las condiciones necesarias para que los municipios de Chilón y Sitalá puedan volver a la elección de sus autoridades mediante el sistema de usos y costumbres.

La movilización, en la que participaron representantes de la Iglesia católica, concluyó con un pronunciamiento frente al Palacio de Gobierno estatal.