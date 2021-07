Rechazan llamado de AMLO a volver a clases

Reforma Reforma

Ciudad de México.- Organizaciones de padres de familia y expertos en educación criticaron el llamado repetitivo del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que se regrese a clases presenciales en un contexto de repunte de casos de Covid-19 en México, y le contestaron que "su palabra no es ley".

Esta mañana, en su habitual conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo reiteró su postura de regresar a clases presenciales en agosto pese a que los menores no están vacunados, pues aseguró que no hay mayores riesgos de Covid-19 para niños y adolescentes.

Más tarde, en conferencia de prensa, integrantes del movimiento Educación con Rumbo subrayaron que no existen las condiciones adecuadas para el retorno presencial debido al incremento de contagios y a que diversas escuelas carecen de servicios básicos.

Paulina Amozurrutia, directora general de Seamos Héroes, indicó que para el mes de agosto, de acuerdo con especialistas en salud, podrían presentarse picos epidémicos.

"Que el Presidente diga que algo va a pasar no quiere decir que pase y la realidad es que ellos (niños) se contagian y contagian, y la variante Delta, si revisase él las noticias, afecta prioritariamente a los menores de edad", expuso.

"Entonces, es grave todas las decisiones que toma simplemente por el hecho de creer que es Presidente sin tomar en cuenta que para esas fechas los epidemiólogos mencionan que estará el repunte de la tercera ola en su mayor pico, justo en agosto. No ha tomado en cuenta los procesos híbridos que se han llevado en otros países.

"Debiese ser híbrido, escalonado, con procesos no sólo en términos de pandemia, sino que como comentábamos de regularización y revisiones socioemocionales, donde los niños están lastimados por un hacinamiento y por un año y medio de no ir a clases. Entonces la respuesta al respecto es: su palabra no es ley, está afectando a los niños y a las familias, y no está llevando un proceso integral que debiese de llevarse", comentó.

Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), indicó que cada entidad tomará sus determinaciones conforme al regreso a clases presencial.

"La palabra del señor Presidente no es la última, existe un Estado federalista y afortunadamente hay Gobernadores que han actuado de forma muy responsable en este regreso a clases", señaló.

"Yo algo quisiera dejar aquí en la mesa, si el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México determinaron no regresar a clases sino hasta el ciclo enero 2022, pues creo porque ellos tienen tal vez 'otros datos' y en esos datos sustentados en ciencia han tomado esta decisión", planteó.

En tanto, Daniel López, director general de Suma por la Educación, criticó que en esta Administración federal no se tome en cuenta la opinión de los padres de familia.

"Cada escuela es un contexto diferente, desde el Municipio donde está, su situación socioeconómica. Cada escuela es un mundo diferente y los padres de familia tienen que participar en ese proceso", dijo.

"El problema que vemos es que desde 2018 han ido desapareciendo los consejos de participación escolar, entonces un regreso a clases se vuelve muy difícil si no tienes los mecanismos que la ley marca, que es Consejo de Participación donde los padres de familia pueden participar y tomar decisiones en conjunto con la escuela. Hoy no existen estos espacios, han ido desapareciendo a partir del 2018", añadió.

Marco Esponda, Presidente de la Alianza de Maestros, indicó que las escuelas han sido saqueadas y están deterioradas y el recurso invertido por autoridades no ha alcanzado para rehabilitar los planteles, lo que hace adversas las condiciones para un regreso a las aulas.