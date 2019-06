Rechazan México sea Tercer País Seguro

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó que México se vaya a convertir en Tercer País Seguro tras los acuerdos migratorios con Estados Unidos.



"¿México se ha convertido en los hechos en un Tercer País Seguro?", se le preguntó a la funcionaria al término de un evento.



"No, no, no, siempre hemos rechazado esa posición", respondió.



"¿Pero en los hechos?", se le reviró.



"No tampoco, tampoco", dijo.



Especialistas advirtieron que con el acuerdo para evitar aranceles, México asumió de facto la figura de Tercer País Seguro para los centroamericanos que pidan asilo en Estados Unidos.



Sánchez Cordero también negó que la Guardia Nacional vaya a convertirse en la "border patrol" de Estados Unidos en la frontera sur, como advirtieron organizaciones.



"No, no, no, están equivocados", aseveró.



La Secretaria garantizó que los menores de edad migrantes serán protegidos por el Estado mexicano.



"De verdad, vamos a tener incluso albergues para menores y para niños y para niñas, van a estar con alimentación, con salud, con seguridad, vamos a ocuparnos de todos ellos", añadió.